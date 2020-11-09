澎醫迷你葉克膜救一命 患者慶重生

澎湖30歲的李姓青年，上月底高燒至衛生福利部澎湖醫院診治，卻是急性心肌炎，院方緊急裝置「迷你葉克膜」及時挽回一命。李男今天出院，對院方醫護人員救命之恩表達由衷感激。

澎湖醫院表示，李男上個月25日因高燒、腸胃炎就醫，醫師告知是死亡率極高急性心肌炎。經心臟內科醫師鄭又誠施行「經皮心肺輔助法」（PCPS又被稱「迷你葉克膜」）搶救。醫療團隊不分日夜照護，11月3日再會同心臟外科醫師林寬傑共同拔除PCPS，狀況穩定，李男今天平安出院，獻花感謝照護團隊成功搶回生命。

澎湖醫院副院長廖鴻璋表示，心肌炎是心臟肌肉的急性發炎反應，多為病毒所感染，輕者無症狀，重者可在數小時或數日內死亡。由於症狀常會被忽略，致使心肌嚴重發炎，進而影響心臟收縮力與電氣傳送時，導致心臟衰竭，進而出現心悸、胸悶、心律不整，甚至死亡，只要早期發現及時介入治療，癒後絕佳，且幾乎不會留下後遺症。

廖鴻璋表示，迷你葉克膜在民國106年12月引進，原本是病患轉院時使用，3年來在澎湖已救治6人次。