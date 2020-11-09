聽新聞
test
0:00 / 0:00
巾幗不讓鬚眉！屏東施工班唯一女性 無懼爬高不曾喊累
屏東台電新成軍的2班施工班共22人，平均年齡不到30歲，且三分之一擁有碩士學歷，其中唯一的女性成員劉伊惠（45歲），因父親在台電配電工班當班長，因此，從科技業轉職，毅然追隨父親腳步加入台電，且無畏爬電桿、鐵塔，投入至今也未曾喊苦。
劉伊惠過去曾科技公司任職機械專利工程師，考量民間企業有裁員、減薪等風險，因此萌生報考公職想法，加上今年各行業受疫情影響，更堅定她轉換跑道決心。
劉伊惠的父親在台電配電工班當班長，從小經常聽父親分享工作，因此，對投入台電成為她的首選，儘管所學與電務工程有落差，但對台電有特殊情感，因此，甘願從頭學起，精進技術並克服困難。
劉伊惠表示，雖然施工班的工作，以男生的體型與體能較吃香，但仍利用工作之餘積極鍛鍊體能，跟上工作的腳步。
多數人對爬電線桿維修等高風險工作都感到畏懼，然而，劉伊惠不僅無畏爬電桿、鐵塔，她還說，只要做足安全措施，工作環境不像外界認知的那麼危險。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言