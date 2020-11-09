巾幗不讓鬚眉！屏東施工班唯一女性 無懼爬高不曾喊累

屏東台電新成軍的2班施工班共22人，平均年齡不到30歲，且三分之一擁有碩士學歷，其中唯一的女性成員劉伊惠（45歲），因父親在台電配電工班當班長，因此，從科技業轉職，毅然追隨父親腳步加入台電，且無畏爬電桿、鐵塔，投入至今也未曾喊苦。

劉伊惠過去曾科技公司任職機械專利工程師，考量民間企業有裁員、減薪等風險，因此萌生報考公職想法，加上今年各行業受疫情影響，更堅定她轉換跑道決心。

劉伊惠的父親在台電配電工班當班長，從小經常聽父親分享工作，因此，對投入台電成為她的首選，儘管所學與電務工程有落差，但對台電有特殊情感，因此，甘願從頭學起，精進技術並克服困難。

劉伊惠表示，雖然施工班的工作，以男生的體型與體能較吃香，但仍利用工作之餘積極鍛鍊體能，跟上工作的腳步。