紙風車反毒戲劇工程列車巡迴高雄 學生一起拯救浮士德

高雄市毒防局、教育局與紙風車文教基金會，在兆豐銀行文教基金會全額贊助下，共同舉辦反毒戲劇工程列車，年底前要巡迴6所國中。今天第站開到鳳山區青年國中，接下來還要去岡山、福山、旗山、前鎮、明華等5所國中，演出反毒戲劇「拯救浮士德」，讓識毒、拒毒、防毒教育向下扎根。

高雄市府祕書長楊明州表示，毒品防制是家長最關切的議題，更是國安議題，青少年初次施用毒品原因大多出於好奇，來源多是友人提供，尤其新興毒品樣態百出，且混摻多種毒品，有「死神」稱號的超級搖頭丸PMMA常偽裝成咖啡包、奶茶包吸引年輕人好奇使用。

根據高檢署統計，今年1至9月吸食新興毒品的死亡人數，已是去年的2倍以上，高雄市輔導18歲以下的藥癮兒少個案，經統計最低年齡為13歲，約50%使用三級毒品，30%使用咖啡包或糖果等混用毒品，新興毒品偽裝食品化，更容易引誘青少年不慎涉毒。

兆豐銀行文教基金會執行長蔡秀玲表示，反毒教育必需從小扎根，戒毒會耗費相當高的社會成本，且非全然能戒毒成功，預防勝於治療，更形重要，基金會支持高雄市毒防局、教育局，共同在高雄校園築起反毒防護網。

毒防局長林瑩蓉強調，為強化前端預防宣導及建構綿密防毒網，毒防局正與學校、企業、民間團體、宗教團體、社區等緊密合作，並積極走入校園進行反毒宣導。