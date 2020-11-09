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旗山轉爐石 高市核准中聯2年半完成清理

中央社 / 高雄9日電

高雄旗山區大林段轉爐石清理案，高市環保局廢止萬大公司清理計畫後函請中聯公司提報新清理計畫，今天核准。環保局並要求中聯公司今起開始清理，並在2年6個月內完成。

旗山區大林段一處滿是水坑的農地遭堆置約百萬噸轉爐石級配料，因錯置、錯用回填至農地，經法院判決為事業廢棄物。萬大公司提出清理計畫因實際清理數量及去化等事項，明顯不符合清理計畫內容，環保局10月23日廢止清理計畫。

高雄市政府環保局今天表示，市府廢止萬大公司清理計畫後，也同時函請其它清理義務人在文到5天內提報清理計畫。中聯公司11月2日提報後，環保局隨即邀專家學者成立委員會審查，並於今天核准清理計畫。

環保局廢棄物管理科表示，清理計畫經確認無誤後今天核准，計畫中已要求明確去化數量和期程。並要求中聯公司自今天起啟動清理，清理期程自核准日起2年6個月內完成。同時會公開並嚴格監督清理過程，掌握後續去化流向。

農地 廢棄物 高雄市

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