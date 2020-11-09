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國民黨促輕軌二階勿輕率復工 高市府：民意有期待

中央社 / 高雄9日電

高雄市議員黃紹庭批評市府輕軌二階復工民調是導引式問題，他今天也發布民調指民眾擔心輕軌影響救災，促勿輕率復工；不過，市府指這份民調52%贊成推動，顯見民意有所期待。

對於黃紹庭今天在議會召開輕軌二階民調報告記者會，提出輕軌二階興建效益、定位、救災動線等疑慮。高雄市政府捷運工程局表示，這項民調顯示超過52%的民眾表示贊同輕軌二階建設，並有50.7%民眾表示「建設環狀輕軌是進步城市的象徵」，與市府所作沿線民調多數贊成興建趨勢相同，顯見民眾對於輕軌建設仍是充滿期待。輕軌二階以大高雄整體發展為導向，環狀輕軌成圓可串聯沿線生活圈，作為觀光及通勤兼具的大眾運輸工具，並可帶動沿線經濟及區域發展的契機。

至於民調顯示擔心交通雍塞、救災動線及事故發生率等，捷運局表示，為解決救災議題，已與消防局研商，依內政部「劃設消防車輛救災活動空間指導原則」，消防車輛通行道路至少應保持4公尺以上淨寬。美術館路及大順一、二、三路施工中及營運後最窄路幅，可滿足消防空間需求，不影響救災動線。

至於交通壅塞議題， 捷運局進一步表示，經過沿線41處號誌路口交通動態模擬，搭配路口轉向管制及號誌管控，輕軌上路後道路維持既有服務水準甚至更優，經民調統計超過7成民眾表達支持。

捷運局表示，輕軌以歷年事故率而言，遠低於私人汽、機車，是項更安全及友善的運具，同時具備準點性、安全性及舒適性，配合沿線路口號誌管制措施，相信日後使用私人運具人口逐漸移轉至公共運輸系統後，交通事故比率應能有效下降。

捷運局說明，輕軌二階工程經由跨局處會議，評估提出9項優化調整方案及2項行政配套措施，降低對於沿線居民影響，並提供更優質輕軌服務條件，配合大高雄整體交通及都市發展目標下，持續推動輕軌建設，讓高雄大眾運輸交通更加完善。

高市府近日陸續發布多項輕軌民調顯示，輕軌沿線受訪民眾逾7成支持興建。不過，黃紹庭屢批評質疑市府導引式問卷是為貫徹執行「邁意」先射箭後畫靶，促市府多聽民意勿一意孤行。黃紹庭與國民黨籍市議員陳玫娟等人開記者會公布「第二階段高雄輕軌建設之相關民意趨向調查報告」，針對環狀輕軌、輕軌效益、是否擔心輕軌完工影響造成交通壅塞、是否贊成推動二階輕軌等共12題公布民調結果。

這項民調顯示，有關「交通雍塞」、「行車安全」及「救人救災」等問題分別有53%、60%、62%的受訪者擔心。黃紹庭指出，在已通車一階輕軌中只有約1%的市民經常搭乘，約8成民眾未搭乘或少搭乘，有約6成認為輕軌是發展觀光高於交通功能。

受關注的是受訪者被問到「贊不贊成推動二階輕軌建設」，有52%受訪者表示非常贊成、還算贊成；不贊成達33.5%、無反應14.5%。這項民調10月25日到27日委全國公信力民意調查公司執行，加權後成功樣本為1114個，採隨機抽樣進行，95%的信心水準下最大誤差不超過正負2.94%。

高雄輕軌 民調 捷運

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