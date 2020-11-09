藍營公布高雄輕軌二階民調 捷運局：與市府民調相同

高雄輕軌二階爭議路段延宕，市府民調顯示多數民眾支持復工，藍營議員今公布另一民調，指多數民眾很少搭乘，也擔心造成交通雍塞、救人救災等問題；不過民調也顯示51%同意興建。捷運局指，過半贊成二階輕軌，與市府民調趨勢相同。

國民黨議員黃紹庭、李雅靜、陳玫娟等人今公布國民黨智庫的「高雄二階輕軌建設的民意調查」，顯示已通車的一階輕軌中，近8成民眾從來沒有或很少搭乘。另輕軌二階讓市民最憂慮就是「交通雍塞」「行車安全」及「救人救災」等問題。

不過藍營民調也顯示有51%的人同意興建輕軌二階，黃紹庭說，但也有將近5成的人對輕軌二階有質疑或不認同，籲市府務實提出改善計畫，不要只急著復工。

高雄市捷運局表示，議員民調顯示過半數民眾贊同二階輕軌建設，並認為「建設環狀輕軌是進步城市的象徵」，與市府所作沿線民調多數贊成興建的趨勢相同，顯見民眾對輕軌建設仍充滿期待。

捷運局並表示，該民調顯示市民擔心交通雍塞、救災動線及事故發生率等，為解決救災議題，捷運局曾與市府消防局研商，消防車輛通行道路至少應保持4公尺以上淨寬，而美術館路及大順一、二、三路施工中及營運後最窄路幅，皆可滿足消防空間需求，不影響救災動線。

捷運局並指出，交通壅塞議題，經過沿線41處號誌路口交通動態模擬，搭配路口轉向管制及號誌管控，輕軌上路後道路維持既有服務水準甚至更優，經過民調統計超過7成民眾皆表達支持。

捷運局強調，輕軌二階工程經由跨局處會議，評估提出9項優化調整方案及2項行政配套措施，降低對於沿線居民的影響。輕軌歷年事故率遠低於私人汽、機車，日後使用私人運具人口移轉至公共運輸系統後，交通事故率能有效下降。