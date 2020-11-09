海生館烏賊產卵 串串晶瑩剔透引發網友熱議

國立海洋生物博物館的烏賊正在產卵，一串串晶瑩剔透烏賊卵的照片被放上海生館社群後，引發網友熱烈討論，有人說像水晶餃、荔枝、白葡萄，生態景觀讓民眾興趣高。

民眾只要到海生館的台灣水域館，就可以觀察烏賊卵的特殊模樣，海生館今天指出，目前已有部分卵被飼育人員移至後場孵化，但由於烏賊媽媽持續分批產卵中，缸內仍持續有烏賊卵附著在缸壁。

最近烏賊產卵景象常吸引遊客駐足觀賞，白色晶瑩剔透的卵掛在缸壁上，遊客都感到新鮮，海生館將照片放到粉絲頁上，引來網友熱烈討論。有人說，根本是水晶餃；也有人說，像荔枝或白葡萄。

海生館表示，烏賊在繁殖前，會先進行求偶行動；配對成功後，烏賊爸爸會一直保護著烏賊媽媽，趕走其它雄性烏賊，直到產卵結束。烏賊通常會以逐次方式產卵，挑選水流流動的位置將卵產下，以利孵化，即堅硬的岩壁或海草上。

烏賊，又被稱為花枝、墨魚，體型圓胖，背脊有硬殼，外觀具有花紋。