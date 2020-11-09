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高雄關懷據點拚500大關 小港今成立第13處
高雄老年人口有45萬7601人，占16.54%，進入高齡社會。高雄市現有399處社區照顧關懷據點，小港區有13處。高雄市小港區中厝社區發展協會推動的「中厝社區照顧關懷據點」今天揭牌，阿公阿嬤相揪到關壞據點共學、共餐，也有幾對夫妻檔，男女學員比率大約是3比7，氣氛熱鬧溫馨。
社區發展協會總幹事蔡仙女說，目前關懷據點有40名學員，平均年齡77歲，有20位志工協助張羅午餐、帶課程、健康管理等。每周一上午8點30分，長輩陸續到福安宮附設的活動中心上課，中午11點20分用餐，吃完午餐才返家。
現年90歲阿妹阿嬤個性較內向，在社區據點志工鼓勵下，也參與關懷據點，她說，很期待每周一上午到據點與老朋友相聚，說說笑笑讓心情更開闊。80歲的婦人翁陳章因膝蓋手術不良於行，坐輪椅到關懷據點參與活動，精神可嘉。
翁陳章說，與其在家聽收音機、看電視，不如到社區關懷據點學習手工藝、養生知識等，讓日子更開心。
高雄市社會局長謝琍琍說，市長陳其邁要求廣設關懷據點，鼓勵長輩多走出戶外，多一些社區參與，讓身心都快活。高雄市預計111年成立關懷據點達500處，方便長輩能就近到據點享受資源。
高雄市議員林宛蓉、陳致中、李順進等人都出席，高雄市小港區中厝里長方蒼賢說，老人家其實要的不多，透過社區每周一次的據點活動，能鼓勵長輩多走出家門，彼此相互關懷，讓長輩身心更健康。
林宛蓉和長輩們親切互動，她說，社區關懷據點相當有意義，能發揮強大的情感連結作用，她將找時間陪長輩共餐，話家常聽長輩心聲。
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