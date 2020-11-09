高市議會寒冬送暖 發物資券給1410個經濟弱勢戶

高雄市議會10年來舉行寒冬送暖活動，議長曾麗燕今宣布再度攜手高雄市慈善團體聯合總會結合慈善機構與善心人士，發送物資券給1410個經濟弱勢家庭，並邀請弱勢家庭參加惜食饗宴，一起珍惜剩餘食材。

高雄縣市合併10年，曾麗燕表示，前議長許崑源10年前發起寒冬送暖活動，結合民間資源與力量，關懷政府資源所照顧不及的弱勢家庭，歷經3屆議會，至今共送暖1萬4349戶弱勢家庭，她也將接棒關懷弱勢家庭，持續愛的火花。

高雄市議會將於14日下午在議會前廣場舉辦寒冬聯合送暖活動，曾麗燕今帶領陳若翠、陳玫娟、李雅靜、李雅芬、黃柏霖、王義雄、林義迪、蔡武宏、陳善慧等議員邀請市民一起關懷弱勢家庭。

曾麗燕表示，今年送暖活動優先照顧受新冠疫情影響的經濟弱勢家庭，感謝高雄市慈善團體聯合總會動員高雄各慈善團體、企業及個人，出錢出力，共襄盛舉。

高雄市議會指出，受新冠肺炎疫情影響，公益勸募雖不如以往，但在議會呼籲下，今年送暖及物資金額仍高達343萬元，總計結合113個慈善機構、企業及個人，送暖給1410個弱勢家庭，發放每戶2000元物資券及500元等值物資包。

慈善團體聯合總會理事長張來川表示，除審核通過的1410戶弱勢家庭外，還有145戶未能納入援助，將由慈總加碼關懷，發放實物銀行2000點數。

另今年送暖活動也結合「惜食」概念，由國立高雄餐旅大學師生運用剩餘食材烹煮惜食餐，邀請慈善機構、個人及受助戶一起享用，除宣導惜食觀念，也鼓勵市民將可食用的剩餘食材捐助實物銀行，幫助弱勢家庭。