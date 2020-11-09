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高市府民調指輕軌復工支持度高 藍營也公布民調反擊

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
國民黨議員陳玫娟（左至右）、黃紹庭、李雅靜等人上午開記者會公布國民黨智庫做的「高雄二階輕軌建設的民意調查」。記者蔡孟妤／攝影
國民黨議員陳玫娟（左至右）、黃紹庭、李雅靜等人上午開記者會公布國民黨智庫做的「高雄二階輕軌建設的民意調查」。記者蔡孟妤／攝影

高雄輕軌二階爭議路段延宕，市府民調顯示高達7成民眾支持復工，市長陳其邁昨說近日將宣布復工。但藍營議員今公布國民黨智庫民調，有達近8成民眾從來沒有或很少搭乘，民眾擔心交通雍塞、救人救災等問題，認為市府不宜輕率復工。

市府近來接連公布民調指多數民眾支持輕軌復工，藍營議員批是引導式、美化操作的民調，試圖掩蓋反對聲浪。國民黨議員黃紹庭、李雅靜、陳玫娟等人上午開記者會公布國民黨智庫做的「高雄二階輕軌建設的民意調查」。

黃紹庭說，為揭露最貼近市民朋友心聲、最真實的基層民意，委託國民黨智庫進行「高雄二階輕軌建設的民意調查」，結果顯示，在已通車的一階輕軌中僅約1%的市民表示經常搭乘，多達將近8成的民眾，則是表示從來沒有或很少搭乘。

民調報告也顯示，未來輕軌全線完工後只有7%的民眾表示會經常搭乘。當問到建設輕軌的功能為何？有高達近6成的市民認為是「發展觀光」功能遠高於認為是「交通運輸」功能的僅3成左右。

另民調也顯示，輕軌二階讓市民最大的憂慮就是「交通雍塞」「行車安全」及「救人救災」等問題，分別有53%， 60 %，62%的市民朋友依然擔心會有問題。

黃紹庭說，這樣的結果，令人懷疑市府對輕軌建設的目標設定到底是「發展觀光」還是「交通運輸」？如果輕軌是為了「發展觀光」功能，那路線規畫又為何要進入人口稠密的住宅區？市長陳其邁應該好好重新評估，給高雄市民一個答案。

黃紹庭並指，市府對市民所擔心的交通安全、交通擁擠及妨礙救災等問題，不是視而不見，就是應付了事，比如市府所做的民調中指出：「經過動態模擬，41個輕軌經過路口，路況都沒有影響。」但卻從未公布動態模擬的「參數與條件」。

不過藍營民調也顯示有51%的人同意興建輕軌二階，黃紹庭說，但也有將近5成的人對輕軌二階有質疑或不認同。另有6成6認為反對興建輕軌二階，不等於反對高雄的進步與發展。呼籲市府務實提出改善計畫，不要大內宣，急著推動復工。

但民進黨議員高閔琳表示，國民黨議員試圖用「市民沒搭過輕軌」來論證市府「溝通不足、有爭議、沒交通需求、不宜躁進復工」邏輯詭異；目前已完成的輕軌座落鹽埕、駁二和亞洲新灣區；若市民工作生活圈不在此，自然不會沒事天天搭。

高閔琳表示，目前高雄大眾運輸路網不健全、未能串連成完整路網，當然使用率不高，更顯見有盡速完成環狀輕軌路網必要。

高雄輕軌 民調 國民黨

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