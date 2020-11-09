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屏東美展今年參展作品創新高 明年擬提高獎金鼓勵創作

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
2020屏東美展收件創下歷年之最，630件參賽作品競爭激烈，歷經初、複審兩階段審查後，有81件作品獲獎。記者劉星君／攝影
2020屏東美展收件創下歷年之最，630件參賽作品競爭激烈，歷經初、複審兩階段審查後，有81件作品獲獎。記者劉星君／攝影

2020屏東美展收件創下歷年之最，630件參賽作品競爭激烈，歷經初、複審兩階段審查後，有81件作品獲獎，2名屏東獎得主分別是高冠羣、張曜昌，屏東縣府文化處昨下午舉行頒獎典禮，屏東縣長潘孟安頒獎給得獎者，潘孟安說，深植屏東藝文發展，縣府思考明年提高獎金，鼓勵更多創作者。

屏東縣府文化處指出，今年屏東美展收件630件作品創新高，質量並茂。參賽類別為第一類作品含水彩、油畫、版畫、平面複合媒材、粉彩、壓克力計443件；第二類作品為雕塑、工藝、空間裝置、綜合造型等共187件。經初、複審兩階段審查，選出2名屏東獎及優選合計40件、入選39件，合計81件作品獲獎。

潘孟安說，屏東美展是一年一度重要美術盛事，吸引各方創作者投入參與，提供相互切磋觀摩，培植創作新秀的平台。參賽者展現豐富的創作媒材及能量，更加深植屏東藝文的發展，縣府思考明年提高獎金，鼓勵更多創作者。

屏東獎得主高冠羣、張曜昌，兩人各獲獎金15萬及獎座1座。屏東縣府文化處長吳明榮說，屏東獎的獎座是請藝術家設計，明年擬提高獎金外，明年也將為獲優選的創作者設計獎座。

第一類屏東獎得主高冠羣，得獎作品油畫「新樂園－過程」，轉化創作者面臨時代課題為藝術語彙，體驗出當代藝術的視野。第二類屏東獎得主張曜昌，陶土創作「懸浮‧游離」，跳脫傳統陶塑技法，改以陶板開展出反覆、旋轉令人耳目一新的造型。

文化處表示，2020屏東美展的得獎作品在屏東美術館展出至12月20日。

第二類屏東獎得主張曜昌，陶土創作「懸浮‧游離」，跳脫傳統陶塑技法，改以陶板開展出反覆、旋轉令人耳目一新的造型。記者劉星君／攝影
第二類屏東獎得主張曜昌，陶土創作「懸浮‧游離」，跳脫傳統陶塑技法，改以陶板開展出反覆、旋轉令人耳目一新的造型。記者劉星君／攝影
第一類屏東獎得主高冠羣，得獎作品油畫「新樂園－過程」，轉化創作者面臨時代課題為藝術語彙，體驗出當代藝術的視野。記者劉星君／攝影
第一類屏東獎得主高冠羣，得獎作品油畫「新樂園－過程」，轉化創作者面臨時代課題為藝術語彙，體驗出當代藝術的視野。記者劉星君／攝影
屏東縣長潘孟安（中）頒獎給屏東獎得主高冠羣（左）及張曜昌（右）。圖／屏東縣府文化處提供
屏東縣長潘孟安（中）頒獎給屏東獎得主高冠羣（左）及張曜昌（右）。圖／屏東縣府文化處提供

屏東縣 潘孟安

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