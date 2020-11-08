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高雄流行音樂中心月底測試喊卡 以戶外雙舞台迎接跨年

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄流行音樂中心明年開幕，原定11月28日舉辦滿載壓力測試場決議暫緩實施。圖／高雄市文化局提供
高雄流行音樂中心明年開幕，原定11月28日舉辦滿載壓力測試場決議暫緩實施。圖／高雄市文化局提供

高雄流行音樂中心力拚明年開幕，原定11月28日舉辦壓力測試，迎接4000人進場。市府文化局表示，董事會決議暫緩測試場，先行測試且啟用戶外舞台，市府研議納入跨年活動，將會打造全台獨一無二的跨年雙舞台演出。

高流斥資70億元，預定明年4月開幕，第二屆董事會上月底召開第1次董事會議，針對場館營運、滿載測試與開幕等議題進行討論。前北流行音樂中心籌備處主任、董事丁度嵐建議，市府可逐步完成消防、機電、電梯、空調等硬體設施壓力測試，再依序辦理觀眾半載測試、滿載測試演出，漸進式確認軟硬體無虞，再將完整空間移交經營團隊。

文化局指出，出席董事一致認為初登場的完備性至為關鍵，決議暫緩室內測試場，先行測試戶外舞台，以作為滿載測試與正式開幕的前導系列活動。

高雄市文化局長兼高雄流行音樂中心董事長王文翠說，市府已研議將戶外舞台納入跨年規畫，讓高流戶外首次演出暨全台首創的跨年雙舞台成為最大亮點。

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