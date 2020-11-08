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聯合盃全國作文大賽第14屆初賽 805名金門學子參加

聯合報 / 記者張睿廷／金門即時報導
805名金門學生齊聚一堂，參加第14屆聯合盃全國作文大賽初賽。記者蔡家蓁／攝影
805名金門學生齊聚一堂，參加第14屆聯合盃全國作文大賽初賽。記者蔡家蓁／攝影

第14屆聯合盃全國作文大賽金門區初賽今天在金門縣金城國中展開，共有805名金門學子報名參賽，金門縣政府教育處長羅德水巡視試場時肯定聯合盃作文大賽，並讚許金門學子年年都有優秀作品進入決賽，獲得全國性獎項。

金門縣有27所國中小、高中職學校，共有805名學子報名聯合盃作文大賽，包括金門縣教育處長羅德水、科長楊珮瑤、金城國中校長許維民、古寧國小校長黃芸芸等人都到場為考生加油，肯定聯合盃作文大賽長期關注並培養學生寫作能力的努力。

聯合盃全國作文大賽金門區初賽各級組作文題目，國小中年級「我喜歡這樣的同學」；國小高年級「想念一個人」；國中七年級「我喜歡國中的OO」；國中八年級「這樣吃，最健康」、國中九年級「我想成立這樣的手機群組」；高中職組「疫情過後，我想……」。多名考生都反映，今年作文題目符合時事，貼近生活，很好發揮，且還有助於學生對社會時事的思考。

古寧國小6年級李庭穎說，她平常有寫作投稿金門日報的習慣，總共參加2次聯合盃作文大賽，但都沒有得獎，對自己的作文很有信心，想來再和大家比試一番；金湖國中8年級陳柏宇表示，從小學3年級至今，年年都參加聯合盃作文大賽，之前還得過金門區作文賽第2名佳績，獲得老師肯定，所以學校選派他參加作文大賽。

金門高中3年級陳咨言表示，這是他第一次參加聯合盃作文大賽，「疫情過後，我想……」這個題目，覺得很簡單很容易發揮，在考場上他的思緒澎湃，文思泉湧寫得很長，直到寫了一張半才停筆。

本屆賽事官方1Campus App(需訂閱聯合報教育服務）除了可查詢賽事資訊外，還獲得國立臺灣師範大學華語文與科技研究中心技術支持，提供國中歷年會考寫作線上免費檢測服務，以及聯合盃得獎名單、近年考題、優秀得獎作品免費觀看。

金門

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