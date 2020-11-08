屏東潮州盛事「大潮祭」壓軸 單日超過3千人參與

屏東縣潮州鎮公所周末辦大潮祭系列活動的「大潮藝文市集」，鎮公所初估，活動有超過3千人次參與，攤位比去年增加一倍，人潮也倍數成長。鎮公所表示，潮州日式歷史建築文化園區2018年整建開放以來，成為地方知名景點，舉辦各式活動活絡文化場館。

為大潮祭系列活動相當有看頭，陸續在潮州日式歷史建築文化園辦活動，8月21日辦潮州車站百年特展、繪畫與攝影展，10月17、18日邀請慈惠醫護管理專科學校數位媒體創意設計科，以林少貓抗日英雄故事為題材，園區圍籬老牆以「光雕秀」呈現，11月7、8日辦大潮藝文市集。

大潮藝文市集為大潮祭系列活動壓軸，市集分別有大潮選物、創意小食、職人手藝、手作體驗等主題50多攤，攤位數較去年增加一倍以上，鎮公所初估，昨天參加市集人次超過3千人，今天再創新高。