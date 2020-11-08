高齡整合長照中心啟用 陳其邁允打造幸福城市

高雄市率先打造高齡整合長期照護中心今天啟用，收治多重重度障礙等弱勢族群。市長陳其邁宣示允諾朝每個行政區都有1個住宿型長照機構的方向努力並打造高雄為幸福宜居城市。

高齡整合長照中心位在凱旋二路，鄰高雄市民生醫院及衛生局等單位，市府表示，這是目前全國唯一整合長期照護中心，整合民生、凱旋、市立中醫院等中西醫資源，能就近提供高強度的服務，並透過結合中西醫、精神專科和長期照護的完整服務模式，提供更加完善的醫療服務。

陳其邁致詞指出，高雄市截至今年10月老年人口45萬7601人，老化比例達16.54%，居全國第2位；如何從一般的社區關懷據點、C級長照站到高齡整合長照中心，滿足高齡民眾及照顧者對長照需求是艱鉅的挑戰。

他感謝議會支持，並允諾攜手醫護人員及投入長照服務第一線工作人員，要努力共同打造高雄成為幸福宜居城市；他期許未來在每一個行政區都有一個住宿型的長照機構，每一個國中學區都有一個日照中心，允朝此方向努力。

陳其邁還參訪中心2樓的巨幅油畫，由新加坡畫家Esther Wang創作的「走出生命的出口」，象徵心靈受創時勇敢面對逆境，突破人生暗黑隧道走向光明。

他還到全國首創重大兒虐致重度障礙照護專區的6樓飛象家園聽取簡報瞭解設施環境，並了解輔具及整合型服務項目，也慰問關懷院中兒童。

整合長照中心104年起規劃興建，主體結構為地下2層、地上10層，總建設經費為新台幣8億元。衛生局允攜手所屬市立醫院也將結合中央與地方長照資源，建立符合期待與需求的連續性、整合性醫療照顧體系，「健康幸福醫療園區」的目標。

今天出席啟用儀式還有衛福部長期照顧司長祝健芳、前衛福部次長何啟功、衛生局長黃志中、立委許智傑及多名市議員等。