屏東大和庄四孤搶粄 食材結合可可、鳳梨 10分鐘一掃而空

屏東縣內埔鄉東勢村今熱鬧舉辦大和庄四孤搶粄文化傳承，一早村莊30名婆婆媽媽齊聚廟前廣場，製作近千份的粄，結合在地食材推出新口味有可可、鳳梨，下午重頭戲登場的搶粄有300多人參與，十分鐘一掃而空，不少平日在外地工作的遊子，也趕回參與村莊的傳統文化。

屏東縣大和社區發展協會指出，大和庄的客家人早年因飽受水患之苦，日治時期由高樹鄉廣福村（舊名大路關）集體遷居至大和庄定居，也從原鄉帶入四孤搶粄民俗，四孤搶粄在大和庄曾停辦近一甲子。

大和社區發展協會指出，近年藉由耆老的口述與記錄，文化復振想法再度被喚起，2018年大和元帥宮決定在還太平福普度後，恢復停辦近一甲子的四孤搶粄，大和庄四孤搶粄雖承襲大路關，唯一不同的是，大路關在中元節舉辦，大和庄在農曆10月中旬「還福」舉辦。

大和社區發展協會理事長盧順棋說，以往廟裡有活動都是在爐主家做粄，拜拜祈福，隨著搶粄重新辦理，大家在廟前齊聚做粄，還推出新口味，可可、鳳梨、棗泥、蘿蔔絲。今年適逢元帥宮神明的科年，結合廟方遶境，讓四孤搶粄增添熱鬧。

下午登場的四孤搶粄，不到10分鐘近千份的粄還有其他拜拜祈福的物品都一掃而空，平日在外地工作的遊子也回到村莊，參與村莊的傳統習俗。