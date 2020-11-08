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靠小麵店行善 宋祥霖與母親先後當選高市好人好事代表

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
宋祥霖與母親張勤妹先後當選高市好人好事代表，傳為佳話。記者徐白櫻／攝影
宋祥霖與母親張勤妹先後當選高市好人好事代表，傳為佳話。記者徐白櫻／攝影

109年高雄市好人好事代表名單揭曉，高市妙善觀音慈善會理事長宋祥霖是當選人之一，他投身公益十幾年，平日與開麵店的母親張勤妹有共同目標，利用小店盈餘回饋社會，不時舉辦整復義診關懷弱勢族群，母子相隔一年，先後當選高市好人好事代表，成為今日表揚會亮點之一。

高市表揚好人好事運動協會評選109年高雄市好人好事代表，共有21人當選，今天中午在大寮享溫馨會館接受社會局長謝琍琍表揚。依據機關團體推荐名單進行評選，共分慈善公益類、公教軍警類、志工類、社會人士四大類別。

當選人之一的宋祥霖是美濃人，家中經營粄條麵店，除在紙業公司上班外，也拜師學習整復推拿，多年前成立慈善會舉辦義剪、義診，贈送白米與民生物資關懷弱勢族群。

宋祥霖的母親張勤妹平日也是樂善好施，去年獲頒高市好人好事代表，今年換她在台下分享兒子喜悅。張勤妹說，助人不求回報，但母子先後當選好人好事代表，真的很開心。

妙善觀音慈善會理事長宋祥霖（右）當選109年高雄市好人好事代表。記者徐白櫻／攝影
妙善觀音慈善會理事長宋祥霖（右）當選109年高雄市好人好事代表。記者徐白櫻／攝影

高雄市 美濃

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