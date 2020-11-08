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「人生逢九必有劫難」邱良進捐12車當選好人好事代表
高雄市過埤派出所警友會副站長邱良進投入社會公益多年，歲數逢九必遇上重大劫難，這些磨難讓他更能感同身受，10年來捐出4千多萬，義助各地警消單位或身障團體購買專車，行善事蹟讓邱良進當選「109年高雄市好人好事代表」，今日中午與其他20名當選者一起接受高市社會局表揚。
高市表揚好人好事運動協會評選109年高雄市好人好事代表，依據機關團體推荐名單進行評選，慈善公益類、公教軍警類、志工類、社會人士等四大類別名單揭曉，共有21人獲頒好人好事代表，今日中午在大寮享溫馨會館表揚。
邱良進出生茄萣漁村，家人討海維生，具備醫檢師身分，身兼多家診所與藥局管理職。邱10幾年前加入國際獅子會，目前是台灣總會榮譽議長，歷年來共捐出警用巡邏車、血液運送車、殘障服務車、身心障礙車與街友服務車12輛，若加上獎學金、扶助金等不同層面善款，總數超過4千萬元。
邱說，他的人生逢九必有劫難，19歲因腹膜炎治療半年險死、29歲喪父、39歲經營醫院與股東理念不合財產歸零、49歲診所虧損700多萬，數月前又因病險些癱瘓臥床。
「人生積德比積財重要」邱良進說，多次磨難讓他對人生有深刻體驗，對於身處人生低谷的人更有同理心，他相信「厚德載物」（豐厚仁德可承受更多物質），透過行善會讓社會更美好。
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