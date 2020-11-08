高雄肉燥飯爭霸賽 今天開始網路投票

2020決戰高雄肉燥飯爭霸賽報名截止，共有專業店家61家、全民制霸63組參賽，其中專業店家組今天起至11月15日展開網路投票，投票還可抽獎，鼓勵民眾相挺心目中最好吃的肉燥飯。

高市府舉辦「2020決戰高雄肉燥飯爭霸賽」，專業店家組今起展開網路投票，投票時間從11月8日至11月15日止，民眾可至官網（https://pse.is/39udrf）投票，以個人臉書帳號登入後，一人一天可投3票。

觀光局表示，經網路公開投票後，選出人氣店家20間與專家評審推薦店家10間，進入第二階段實地試吃評選。第二階段再由數位餐飲、廚師、美食記者、學界專家等，組成評選小組實際至店家進行試吃評分。最終選出高雄十大肉燥飯霸主。

另民眾只要完成網路投票，就可參加抽獎活動，獎項包括住宿券、愛河船票、一卡通、i-Ride5D飛行劇院門票、好玩卡等，16日將公開抽出獎項。

觀光局長周玲妏表示，感謝報名參賽的店家與達人，為高雄美食觀光與國產豬肉獻出好手藝，並期許這波肉燥飯美食風潮，可為高雄帶來一波觀光人潮。