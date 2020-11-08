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二階即將復工 捷運局指：一階沿線地產漲幅最高逾12％

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
高雄市捷運局今表示，已通車的輕軌一階14站周邊房價穩定成長，部分區域漲幅最大逾12％。圖／本報資料照片
高雄市捷運局今表示，已通車的輕軌一階14站周邊房價穩定成長，部分區域漲幅最大逾12％。圖／本報資料照片

高雄輕軌二階爭議路段，市長陳其邁今表示將於近日復工，捷運局今並發新聞稿指出，已通車的輕軌一階14站周邊房價穩定成長，部分區域漲幅最大逾12％，待輕軌二階串起環線各項建設，二階周遭生活圈將可受惠，促進地方便捷繁榮。

高雄輕軌二階工程的爭議路段包括大順路、美術館園區一帶，因沿線居民有疑義而工程擱置，其他路段則繼續施工，整體工程進度已逾7成。市府日前並做民調指高達7成民意支持輕軌復工，陳其邁今表示，待完成模擬評估，最快近日復工。

國民黨市議員黃紹庭批評市府做引導式民調，「市長陳其邁到底急什麼？」輕軌是重大交通建設，衍生的交通、安全與救災等問題，都是百萬市民所憂慮、害怕，對危險路口的優化評估，不用經過專家學者、地方民代共同把關嗎？

但除了公布民調展現民意支持度外，捷運局今再指出，在輕軌營運加值下，檢視已通車的一階14個站體周遭，房價趨勢呈現穩定成長，尤其高雄流行音樂中心、駁二特區和棧二庫等景點附近的駁二大義站、真愛碼頭站及光榮碼頭站等三個生活圈，依台灣房屋集團趨勢中心表示漲幅最大逾12％。

捷運局強調，而第二階段輕軌成圓，串起環線各項建設，輕軌二階周遭生活圈將受惠，促進地方繁榮。二階輕軌復工將為北高雄都市及站區周邊發展，扮演引領性角色。

高雄輕軌

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