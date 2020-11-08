招標不理想 高市府調整促參小組人事盼「接地氣」

高雄市財政局近日重新公告2件設定地上權開發招商案，盼為市府帶來權利金2億100萬元及2億6900萬元，不過財政局許多促參、開發案都流標，財政局長陳勇勝說，為更貼近市場需求，市府促參小組將加入府外人士，以修正招商誘因。

財政局近日公告2件設定地上權開發招商案，分別為前金區新田路自強三路口商業區開發案和舊市立總圖設定地上權開發案，地上權存續期間均為70年，地租年息率3％，權利金底價為2億100萬元及2億6900萬元，明年1月21日開標。

其中前金區新田路自強三路口商業區開發案是首次推出，舊市立總圖設定地上權開發案則是流標後捲土重來，降低權利金約1400萬元。

前金區新田路自強三路口商業區開發案，面積約469坪，土地使用分區為第四種商業區，建蔽率60%，容積率630%，鄰近大立百貨、漢神百貨商圈。

舊市立總圖設定地上權開發案，位於高雄市前金區中央公園斜對面、60公尺民生二路林蔭大道上，面積約556坪，土地使用分區為第五種商業區，建蔽率70%，容積率840%，鄰近新崛江商圈及捷運紅線中央公園站、捷運橘線市議會站。

為減輕投資人資金負擔，得標權利金分3期，簽約後2年內繳納完畢，地租按土地申報地價3%計收，其中2部分非隨申報地價調整，而是於消費者物價指數平均數上漲幅度累計逾10％時才調整。

除了正在公告的2案，財政局有13案促參案、14案開發、設定地上權案，也多因曾流標，而需要重新檢討招標。高雄市今年招標成功僅2案，金額5.98億元，比去年76億元少了許多。

陳勇勝說，過去市府促參小組均為市府內人士組成，但招標內容似乎常不符市場期待，為了更貼近市場，了解市場需求，近日修正內部規定，未來促參小組將有約半數是聘請府外專業人士，盼能制定出更吸引市場的招標內容，增加成功率。