高雄輕軌二階近日復工 捷運局：市長宣布就動工

高雄二階輕軌爭議路段，正在進行進行交通動態模擬測試，待結果完成後，將作為後續復工規畫參考。高雄市長陳其邁今受訪表示，完成動態模擬評估等，最快近日宣布復工。捷運局透露，目前評估結果正面，待市長宣布，就馬上重啟工程。

高雄輕軌二階工程的爭議路段包括大順路、美術館園區一帶，因沿線居民有疑義而工程擱置，其他路段則繼續施工，整體工程進度已逾7成，另二階新列車也於日前在一階路線上正式營運。

高雄市政府近日公布民調指輕軌建設獲7成民意支持，強化輕軌二階復工正當性，遭藍營議員批評是引導式民調，也質疑「到底急什麼？」陳其邁今受訪強調市府持續透過科學驗證與評估，朝路線不變、路型優化方向處理，近日將宣布復工。

陳其邁說，輕軌有兩個程序在走，包括進行動態模擬，評估優化方案是否讓交通更順暢，也掌握路型設計的細節，以更實際作法呈現科學的驗證。另一方面做民意調查，了解民眾對優化方案的滿意度，科學評估、民意調查告一段落，正做最後的資料統整與盤點，近日就會對外宣布輕軌二階將復工。

捷運局表示，由研考會負責的民調部分，民調結果已出爐，捷運局負責的優化路型模擬測試，包括路口等交通動態模擬測試、噪音管制測試等，測試未來輕軌上路後，對民眾最在意的交通及噪音問題有多大影響。

捷運局表示，目前測試的情形是正面的，也就是模擬測試發現，輕軌上路對交通、噪音的影響不大，沒有造成塞車、環境吵雜等疑慮。結果將於近日公布，公布後再由市長宣布復工，等市長一宣布，捷運局就會加快腳步重啟工程。