陳其邁：輕軌近日復工 藍營議員：邁意超越民意

高雄市政府近日公布民調指輕軌建設獲7成民意支持，強化輕軌二階復工正當性，遭藍營議員批評是引導式民調，也質疑「市長陳其邁到底急什麼？」陳其邁今出席高齡整合長期照護中心開幕，強調市府團隊持續透過科學驗證與評估，朝路線不變、路型優化方向處理，近日將宣布復工。

陳其邁說，輕軌有兩個程序在走，包括進行動態模擬，評估優化方案是否讓交通更順暢，也掌握路型設計的細節，以更實際作法呈現科學的驗證。另一方面是做民意調查，了解民眾對優化方案的滿意度測試，科學評估、民意調查告一段落，正做最後的資料統整與盤點，近日就會對外宣布輕軌二階將復工。

「最快下周宣布復工！」陳其邁說，評估小組正做最後資料盤點，做的調查分為兩類，一種叫做field study（田野調查），一種是街頭訪問、電話民調，已聽過不只一次簡報，有些數字、數據，希望能再做一些更深入的模擬，正在加緊做最後資料的整理。

國民黨市議員黃紹庭批評，輕軌是重大交通建設，市府應該用中性的立場，務實傾聽民眾的憂心和質疑，而非採用引導式、畫大餅式、完美假設式的扭曲手法，無疑是把民調當成是施政願景的宣傳工具，「邁意民調」政治斧鑿痕跡斑斑。