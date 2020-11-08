老少都照顧！ 高雄首座公立長照中心誕生

高齡海嘯浪潮來襲，截至今年10月高雄老年人口已達45萬7601人，比例達16.54%，六都老化程度僅次於台北市。高雄市政府斥資8億，在衛生局舊址打造「高齡整合長期照護中心大樓」，是第一所公立經營、依長照服務法設置的住宿長照機構，照顧對象涵蓋失能長輩、受虐兒童等。

「高齡整合長期照護中心大樓」主體結構為地下2層、地上10層，1樓是市立中醫醫院及衛生局長期照顧中心，2樓是心衛中心及市立中醫院辦公室，3樓是長期照顧中心辦公室及中醫院住院區，4至6樓是高雄市立民生醫院經營的住宿長照機構，4、5樓服務對象是包含老人在內等特殊弱勢族群，6樓是重症兒虐專區。

4、5樓規畫120床，目前已入住31人，以失能、經濟弱勢長輩為主。6樓「飛象家園」規畫49床，現已入住5名受虐的重症兒童，將保留10床給高雄重症家庭，作為喘息服務據點。

高雄市長陳其邁今天出席「高齡整合長期照護中心大樓」落成，他說，照顧市民政府責無旁貸，目標是高雄各行政區都設有日照中心等長照機構，將長照資源可近性做得更到位。高齡整合長期照護中心主要收治多重重度障礙、特殊疾病、兒虐重症個案及高齡失能長者等弱勢族群，透過整合中西醫、精神專科和長期照護完整服務模式，提供市民獲得全人醫療服務資源。