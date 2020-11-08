桃園八德今辦「媽祖昇天祭」馬祖文化美食一次全體驗

2020桃園媽祖昇天祭今天在八德盛大登場，由桃園市長鄭文燦擔任主祭官，現場各神轎會香、神明乩轎、鼓陣、鞭炮等熱鬧滾滾，晚間的食福宴雖已加碼卻又被秒殺，將席開227桌，另外還有多項好禮的摸彩活動可參加。

媽祖昇天祭晚間的食福宴從報名起詢問度就爆表，加碼至227桌，幸運訂購成功民眾可以享用繼光餅夾蛋、風味酒糟鰻魚、什錦鮮活炒魚麵、白酒蒜香鮮淡菜、碧綠芹香魚丸湯等10道馬祖風味菜色。民眾還能參加機車、65吋電視、氣炸鍋等摸彩。

鄭文燦表示，桃園有4萬多名來自馬祖的鄉親及第二代，多數聚集落腳在八德區，一般媽祖遶境活動皆在3月份，但馬祖人則是選擇在農曆9月9日，媽祖得道升天的日子舉辦昇天祭，這是閩臺宮廟的文化交流，也為馬祖來台的民眾營造第二故鄉。

鄭文燦說，馬祖在歷史上保護台灣安全，閩東文化也很特別，連江縣政府活化芹壁村，不少人跟他說，芹壁村的民宿非常漂亮，另外，離島的生態良好擁有不少景點，如藍眼淚、大坵島梅花鹿等，更是現在唯一沒有新冠肺炎個案的縣市，可以放心去旅遊。

連江縣副縣長王忠銘表示，桃園舉辦的媽祖昇天祭他已參加第3次，談及馬祖近期的狀況，他說，馬祖大橋工程、馬祖酒廠等都已經啟動，總統蔡英文也宣布，明年國際藝術節將在馬祖舉行，希望馬祖鄉親回母鄉共襄盛舉。