銀閃閃跨世代音樂合奏 屏縣老幼同台展現忘年之交

迎接高齡社會，增加不同世代間的理解，屏東縣府社會處昨舉辦第三屆銀閃閃跨世代音樂合奏比賽首次老幼同台，26隊共800名來自屏東縣社區關懷據點的長輩及小朋友，展現忘年之交的絕妙組合，今年冠軍金質獎由九如鄉大坵社區、萬巒鄉五溝社區以及竹田教會獲得。

社會處指出，為減緩老人的退化程度，推動預防及延緩失能照護計畫方案導入關懷據點，共有238處據點加入C級巷弄長照站，其中音樂照顧及打擊樂合奏，深受長輩喜愛。

今年第三屆銀閃閃跨世代音樂合奏比賽，首次以老幼合作配搭，結合據點長輩、鄰近國小學生、幼兒園及社區的孩童等，一同組成老幼合奏樂團。昨天比賽的參賽者，年紀最長來自內埔中林教會96歲的阿嬤潘曾真珠，年紀最小的2位小朋友新園鄉鹽埔社區的黃研霏及林邊鄉鎮安社區的潘巧娟都只有4歲，阿公阿嬤配合小朋友的時間，利用小朋友六日休假時間相約練習，合奏練習增進社區老幼共學。

今年比賽曲目多元，從台語歌到英文歌，民謠小調到世界交響名曲應有盡有，舞台上不只比技巧還有比創意，表演樂器除銅鈸、大鼓、小鼓、響板、沙鈴、三角鐵、木魚外，還有用到牛鈴、雪鈴、非洲鼓、鈴鼓等傳統樂器，就連平時生活常見的一些日用品像酒瓶、鍋蓋、水桶以及桿麵棍等都可以變成音色獨特的打擊樂器。

社會處指出，跨世代音樂合奏是一種挑戰，銀閃閃的舞台每年增加不同難度，多數長者回饋參與音樂合奏比賽，賽前準備過程充滿樂趣，看到小朋友練習活潑又好動，彷彿回到小時候，跟著小孩子一起打打鬧鬧，活力無窮。

社會處指出，音樂合奏練習除訓練長輩手眼協調力、記憶力、專注力，利用音樂旋律特性，可以帶給長者身心上的刺激，運用相關樂器敲打來達到肢體關節、手部、腳部等運動，是身心活化的媒介，小孩子加進合奏，活潑性增加，兩代之間的歸屬感，迎接跨世代生活的目標。

第三屆銀閃閃跨世代音樂合奏獲獎名單：

●金質獎：九如鄉大坵社區發展協會、萬巒鄉五溝社區發展協會、台灣基督長老教會屏東中會竹田教會

●銀質獎：鹽埔鄉綠美化協會、新園鄉鹽埔婦女健康協會、萬丹鄉社中社區發展協會

●銅質獎：佳冬鄉羌園社區發展協會、長治鄉潭頭社區發展協會、萬巒鄉泗溝社區發展協會

●佳作：蘇天生文教基金會、內埔鄉隘寮社區發展協會、車城鄉老人會、竹田鄉福田社區發展協會、畢嘉士社會福利基金會、佳冬鄉松竹梅協會、屏東縣失智症服務協會、內埔鄉正心民俗協進會、新埤鄉新埤社區發展協會、屏東縣都市原住民全人發展關懷協會、林邊鄉鎮安社區發展協會、春日鄉力里社區發展協會(文健站)、東港鎮下廍社區發展協會、竹田鄉老人關懷協會、東港鎮東和社區環保健康與休閒協會、杜君英社區關懷協會（中林教會）、滿州鄉響林社區發展協會

●特別獎

最佳合奏優等獎：萬丹鄉社中社區發展協會