高市藍營批輕軌最新民調不客觀 綠營駁藍營有預設立場

高雄市政府捷運局和研考會今天下午公布有關輕軌二階的最新民調，一份用街訪，一份用全市民為樣本抽樣電話民調，都得出逾7成受訪者支持輕軌二階復工。國民黨議員黃紹庭批評街訪不客觀，全市民調的時間選在非假日、題目不脫引導式提問，參考價值令人質疑。民進黨議員簡煥宗則支持民調方式，肯定民調的參考價值。

黃紹庭說，街訪無學理依據，不客觀、不符科學標準及精神，一般只有商品促銷時才會使用，高市府用街訪方式做輕軌這項重大建設的民調，簡直把輕軌當兒戲；研考會做民調的時間選在「平日」的晚上，有很多族群未被調查到，一般較準確的民調會選擇跨周末來調查。

黃表示，電話民調的問題和研考會之前做的一樣，是引導式，像詢問民眾「輕軌第二階段興建經過改善後，請問您支持興建嗎」？或先表明「經過交通運輸動態模擬，經過的41個輕軌經過路口的行車狀況都沒有影響」，再問民眾是否支持，這都是刻意引導問題。

黃說，輕軌二階要不要續建，涉及觀光、交通及城市發展等，路線進到人口稠密、道路狹窄的市中心，可能衍生的交通、安全、救災等問題，都是市民所憂慮；市府不如把錢省下來，多開幾場說明會，讓市民瞭解市府規畫哪些改良方案、如何進行交通動態模擬，讓民眾公評其可行性，才是正辦。

輕軌二階美術館路爭議路段在鼓山區，這是議員簡煥宗選區中的一個行政區。對於民調，簡煥宗的看法與黃紹庭不一樣。

簡煥宗表示，民進黨的黨內初選民調，多不會選在周末假日，會選在平日，國民黨初選似也如此，因為做民調的時間以晚上6時到9時較適合，周末假期的這個時段，不少家庭會外出聚餐、參加婚宴、逛街、甚至外出旅遊，所以市府民調選在平常日反而適合。

簡說，與其說市府電話民調的題目有引導之嫌，不如說黃紹庭有預設立場，市府民調強調的是改善方案，自有讓市民知道的必要。