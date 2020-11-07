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高市藍營批輕軌最新民調不客觀 綠營駁藍營有預設立場

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
高雄輕軌二階要不要復工持續爭議，二階列車先上一階軌道測試。圖／高雄市捷運局提供
高雄輕軌二階要不要復工持續爭議，二階列車先上一階軌道測試。圖／高雄市捷運局提供

高雄市政府捷運局和研考會今天下午公布有關輕軌二階的最新民調，一份用街訪，一份用全市民為樣本抽樣電話民調，都得出逾7成受訪者支持輕軌二階復工。國民黨議員黃紹庭批評街訪不客觀，全市民調的時間選在非假日、題目不脫引導式提問，參考價值令人質疑。民進黨議員簡煥宗則支持民調方式，肯定民調的參考價值。

黃紹庭說，街訪無學理依據，不客觀、不符科學標準及精神，一般只有商品促銷時才會使用，高市府用街訪方式做輕軌這項重大建設的民調，簡直把輕軌當兒戲；研考會做民調的時間選在「平日」的晚上，有很多族群未被調查到，一般較準確的民調會選擇跨周末來調查。

黃表示，電話民調的問題和研考會之前做的一樣，是引導式，像詢問民眾「輕軌第二階段興建經過改善後，請問您支持興建嗎」？或先表明「經過交通運輸動態模擬，經過的41個輕軌經過路口的行車狀況都沒有影響」，再問民眾是否支持，這都是刻意引導問題。

黃說，輕軌二階要不要續建，涉及觀光、交通及城市發展等，路線進到人口稠密、道路狹窄的市中心，可能衍生的交通、安全、救災等問題，都是市民所憂慮；市府不如把錢省下來，多開幾場說明會，讓市民瞭解市府規畫哪些改良方案、如何進行交通動態模擬，讓民眾公評其可行性，才是正辦。

輕軌二階美術館路爭議路段在鼓山區，這是議員簡煥宗選區中的一個行政區。對於民調，簡煥宗的看法與黃紹庭不一樣。

簡煥宗表示，民進黨的黨內初選民調，多不會選在周末假日，會選在平日，國民黨初選似也如此，因為做民調的時間以晚上6時到9時較適合，周末假期的這個時段，不少家庭會外出聚餐、參加婚宴、逛街、甚至外出旅遊，所以市府民調選在平常日反而適合。

簡說，與其說市府電話民調的題目有引導之嫌，不如說黃紹庭有預設立場，市府民調強調的是改善方案，自有讓市民知道的必要。

關於街訪，簡煥宗認為之前市府對爭議路段和改善方式已做了許多溝通和說明，整個情況也差不多是二階沿線第一排的住戶不支持，第二排以後的住戶較多支持，趨勢是這樣，所以用街訪並無不當。

國民黨高雄市議員黃紹庭批評高雄市政府今天公布的輕軌二階相關民調不客觀。圖／本報資料照片
國民黨高雄市議員黃紹庭批評高雄市政府今天公布的輕軌二階相關民調不客觀。圖／本報資料照片
民進黨高雄市議員簡煥宗肯定高雄市政府今天公布的輕軌二階相關民調方式。圖／本報資料照片
民進黨高雄市議員簡煥宗肯定高雄市政府今天公布的輕軌二階相關民調方式。圖／本報資料照片

民調 輕軌

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