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旗山早療假日辦篩檢 幫助家長更了解小孩發展

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
旗山早療中心社工員以遊戲方式評估兒童發展情況。記者徐白櫻／翻攝
旗山早療中心社工員以遊戲方式評估兒童發展情況。記者徐白櫻／翻攝

高雄旗山早療中心受社會局委託服務大旗山區發育遲緩兒童的家庭，為協助家長了解孩子發展，今天伊甸基金會在在美濃圖書分館前廣場舉辦兒童發展篩檢暨早期療育社區宣導活動。伊甸表示，今天共篩檢110個家庭，家長若把握6歲前的黃金期，找出問題癥結就能及早幫助孩子。

伊甸基金會指出，2歲「小恩」參加早療中心篩檢活動，社工員發現他語言表達能力不佳，伴隨情緒不佳且易哭鬧，經醫院評估診斷，確診「小恩」是發展遲緩兒，透過早療資源協助後，順利銜接一般幼兒園就讀。

旗山早療中心主任許廷安表示，世界衛生組織統計發現，發展遲緩兒童發生率約為6至8%，旗山早療中心服務大旗山區，近三年接獲407件新增通報案例，平均通報率達18.5%；家長若對孩子的發展狀況提高警覺，可及早找出問題癥結，早日幫助孩子，早療中心不定期舉辦大型篩檢活動，宣導早期療育觀念。

幼兒園 社工 語言

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