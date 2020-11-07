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影／金門坑道音樂節登場 天籟之音讓聽眾如癡如醉

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
2020年金門坑道音樂節從今日起一連2天假翟山坑道舉辦，吸引許多樂迷特定跨海來欣賞這深具戰地特色的音樂會。記者蔡家蓁／攝影
2020年金門坑道音樂節從今日起一連2天假翟山坑道舉辦，吸引許多樂迷特定跨海來欣賞這深具戰地特色的音樂會。記者蔡家蓁／攝影

2020年金門坑道音樂節今起一連2天假翟山坑道舉辦，吸引許多樂迷跨海來欣賞這深具戰地特色的音樂會，兩天共演出6場次，每場次約200人，合計約有1200名聽眾到場欣賞。首日由韓國知名男中音丁一憲與台灣女高音蔣啟真兩人擔綱演出，渾厚的嗓音迴盪在坑道，讓人驚豔；丁一憲還特別安排一段與觀眾唱喝互動，讓觀眾成了音符的一部分，反應熱烈。

今年兩大主題為「希望」和「祈福」，坑道音樂節藝術總監大提琴家張正傑表示，受新冠肺炎影響，2020年全世界最需要的就是希望，音樂最能帶來正能量，希望透過音樂為台灣祈福，帶給全世界希望。他也透露，一度憂心今年的票房，沒想到門票開賣5分鐘就秒殺，讓他吃了定心丸。

今年首度邀丁一憲參與演出，張正傑說，一年前就預訂丁一憲，遇上疫情，丁一憲9月就主動提早來到台隔離。丁一憲表示，南北韓到現在還處於敵對狀態，他很能感受金門從前戰地的氛圍，此次，他能到翟山這座天然的音樂廳演出，讓他相當感動。

丁一憲今天與女高音蔣啟真和弦外之音室內樂集等合作無間，一開始首先帶來歌劇「唐喬望尼」的「讓我們牽起手來」，他渾厚的樂聲搭配天籟般的女高音，使坑道中充滿了多層次的聲音色彩；接著丁一憲手持鬥牛士的紅布，帶來「卡門」裡的「鬥牛士之歌」，雄壯有力的樂音，振奮人心。

相當敬業的丁一憲要演唱選自歌劇「塞爾維亞理髮師」的「好事者之歌」時，還自備道具與服裝，穿上工作服秀出梳子等，末了還帶著觀眾跟唱，讓現場氣氛超嗨的，張正傑也大受感動的說，不只音樂家，觀眾今天也成了音符的一部分。

音樂會中同時演奏「樂聖」貝多芬弦樂四重奏作品130，第五樂章抒情短歌。張正傑說，今年是貝多芬250歲生日，當全世界因疫情無法為他慶祝時，台灣卻可以演奏他的音樂，是十分幸福的事。

金門國家公園表示，明天的演出將由口琴世界大賽第一名的音樂家李讓擔綱，表演將以流行、民謠色彩的口琴搭配上古典風格的弦樂四重奏，獨特的魅力與多變的風格讓音樂節更為豐富，演出曲目《芬蘭頌》選自西貝流士的交響詩，旋律寧靜祥和、撫慰人心，帶領觀眾進入迷幻的聽覺饗宴。

韓國知名男中音丁一憲與台灣女高音蔣啟真兩人演出，渾厚的嗓音迴盪在坑道，讓人超驚豔。記者蔡家蓁／攝影
韓國知名男中音丁一憲與台灣女高音蔣啟真兩人演出，渾厚的嗓音迴盪在坑道，讓人超驚豔。記者蔡家蓁／攝影
韓國知名男中音丁一憲演唱歌劇「塞爾維亞理髮師」時，還自備道具與服裝，穿上理髮師工作服秀出梳子等，末了還帶著觀眾跟唱，現場氣氛超嗨的。記者蔡家蓁／攝影
韓國知名男中音丁一憲演唱歌劇「塞爾維亞理髮師」時，還自備道具與服裝，穿上理髮師工作服秀出梳子等，末了還帶著觀眾跟唱，現場氣氛超嗨的。記者蔡家蓁／攝影
2020年金門坑道音樂節精彩的演出，讓民眾聽的如癡如醉，掌聲相當熱烈。記者蔡家蓁／攝影
2020年金門坑道音樂節精彩的演出，讓民眾聽的如癡如醉，掌聲相當熱烈。記者蔡家蓁／攝影

張正傑 金門 疫情

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