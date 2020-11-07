以「乙未戰爭」打造遊戲場域 高市小孩假日好好玩

高市府客家事務委員會今在新客家文化園區舉辦多元文化市集，將園區打造成實境遊戲場域，結合「乙未戰爭」的客家抗日故事寓教於樂，以趣味闖關遊戲吸引小朋友目光。客委會表示，12月5日還有一場市集，歡迎民眾攜家帶眷來體驗多元文化。

高市客委會舉辦「這下做麼个來這遛小孩」活動，規畫蘋果劇團演出融入客家元素的奇幻故事「龍宮奇緣」，另有小朋友擔任攤位老闆的童趣市集，周邊另銷售客家粄食、原住民馬告香腸、鹽埕知名泰式奶茶、新加坡手切冰淇淋等，各個族群特色的攤位各有愛好者。

今天活動中，以「乙未戰爭」為主題的闖關遊戲受到小朋友歡迎。西元1895年，清朝割讓台灣後，日軍登台發生長達半年的抗日活動，客家族群在各地組「義勇軍」對抗日軍，此事件是台灣客家史上參與人數最多、分布地域最廣的戰役，發生在乙未年，所以稱為「乙未戰爭」，北部客家縣市舉辦緬懷活動。

高市客委會代理主委陳華英表示，客家文化園區在11月與12月各推出一場多元文化親子市集，下一場活動日期是12月5日。