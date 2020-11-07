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扭轉舊商圈拼轉型 鹽埕堀江商圈掀起年輕生命力

攝影中心 / 記者劉學聖/即時報導
鹽埕堀江商圈屹立不搖的老字號商家，都是當年商業鼎盛的活歷史，商圈內販賣的高檔食材。記者劉學聖／攝影
鹽埕堀江商圈屹立不搖的老字號商家，都是當年商業鼎盛的活歷史，商圈內販賣的高檔食材。記者劉學聖／攝影

為活絡商圈人氣、結合時尚趨勢轉型，高雄鹽埕堀江商圈在理事長許光璨等人籌畫下，結合高市經發局合作推動商圈再造計畫，除了環境整備外，另規劃一系列街道彩繪設立打卡景點，希望拓展成為駁二藝術特區另一週邊熱點，以吸引年輕族群，帶動商圈活力。

高市文化局統計，每逢假日駁二藝術特區日均湧入人潮達5萬人以上，但相對於鹽埕商圈並未能實際受惠。為此鹽埕堀江商圈因著鄰近駁二地利優勢，近期如火如荼，積極進行環境優化，期能藉此創造商圈新契機，重振鹽埕繁華。

走進商圈可感受獨樹一幟的特色，這些屹立不搖的老字號商家，都是當年商業鼎盛的活歷史，例如經營30年菸草菸斗專賣店、40-50年老字號茶行，商圈巷道可感受濃濃的Local style。

除此之外，命理一條街也是鹽埕商圈很大的特色，包含：塔羅牌、命名、西洋占卜、紫微…等命理方式，由於租金便宜，很吸引年輕人進駐創業，為此商圈亦特別企劃一系列以魔法為元素之街道彩繪，目前已陸續施工中，預計明年1月底完工，以迎接舊曆年觀光人潮。

鹽埕堀江商圈屹立不搖的老字號商家，都是當年商業鼎盛的活歷史，商圈巷道可感受濃濃的Local style。記者劉學聖／攝影
鹽埕堀江商圈屹立不搖的老字號商家，都是當年商業鼎盛的活歷史，商圈巷道可感受濃濃的Local style。記者劉學聖／攝影
鹽埕堀江商圈屹立不搖的老字號商家，都是當年商業鼎盛的活歷史，例如經營40-50年老字號茶行，商圈巷道可感受濃濃的Local style。記者劉學聖／攝影
鹽埕堀江商圈屹立不搖的老字號商家，都是當年商業鼎盛的活歷史，例如經營40-50年老字號茶行，商圈巷道可感受濃濃的Local style。記者劉學聖／攝影

駁二 塔羅牌 文化局

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