扭轉舊商圈拼轉型 鹽埕堀江商圈掀起年輕生命力

為活絡商圈人氣、結合時尚趨勢轉型，高雄鹽埕堀江商圈在理事長許光璨等人籌畫下，結合高市經發局合作推動商圈再造計畫，除了環境整備外，另規劃一系列街道彩繪設立打卡景點，希望拓展成為駁二藝術特區另一週邊熱點，以吸引年輕族群，帶動商圈活力。

高市文化局統計，每逢假日駁二藝術特區日均湧入人潮達5萬人以上，但相對於鹽埕商圈並未能實際受惠。為此鹽埕堀江商圈因著鄰近駁二地利優勢，近期如火如荼，積極進行環境優化，期能藉此創造商圈新契機，重振鹽埕繁華。

走進商圈可感受獨樹一幟的特色，這些屹立不搖的老字號商家，都是當年商業鼎盛的活歷史，例如經營30年菸草菸斗專賣店、40-50年老字號茶行，商圈巷道可感受濃濃的Local style。