失智症照護志工齊聚墾丁 心動音樂會場面盛大

為了讓更多人認識阿茲海默症對老年人的影響，由亞太基因工程有限公司所舉辦的「根除阿茲海默～我怕癡呆、我不癡呆」心動音樂會，今天在墾丁舉行，邀請北、中、南各地志工、代理商共同參與，場面盛大。主辦單位希望透過這次的活動，希望可以讓更多人了解阿茲海默，降低民眾受失智症之苦。

隨著人類壽命越來越長，人類卻迎來新的挑戰，長壽之後痴呆卻伴隨而來。根據統計2015年全世界每3秒就有一位新增病例，美國有超過 500 萬人患有阿滋海默症，痴呆症帶來沈重經濟負擔，全球失智症相關成本每年至少一兆，如今高齡化，老齡化的社會，中老年人本身都有危險意識，知道阿茲海默、失智、癡呆是一個無法回頭不可逆的疾病，在台灣失智症人口近30萬人，受影響的不僅僅是阿滋海默症患者。他們的照護者也會受到影響，照護他們的許多家人或朋友最終會出現高度的情緒緊張和憂鬱症。