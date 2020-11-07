屏東風箏節 縣長潘孟安：多抬頭放風箏、少低頭滑手機

為期兩天的「2020屏東風箏節」，下午在屏東河濱公園登場，今年以「動感派對」為主題，推出「FUN風箏」、風箏DIY、說故事做體操等活動，屏東縣長潘孟安表示，風箏節是適合親子的健康活動，邀民眾多抬頭放風箏，遠離低頭滑手機。

因應活動人潮，今天增加接駁車數量，現場除了風箏齊飛天際，還有舞蹈、音樂等表演，另有風箏DIY、花式籃球活動。

「屏東風箏節」已邁入第五年，五年來都在高屏溪屏東河濱公園舉辦，邀請國際級風箏好手、國內極限運動風箏、各主題風箏到場，今年因疫情緣故，不少國外風箏選手無法來台，活動仍盛大舉行。

潘孟安說，每年活動開幕式都要助跑來施放大型風箏，由於他很久沒運動，每次都跑得上氣不接下氣，風箏是童年的回憶，他每年都不會缺席。