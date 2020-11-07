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永安石斑魚節熱鬧登場 900尾石斑魚被遊客秒殺
一年一度的高雄永安石斑魚節今天登場，受颱風影響，今早原本預計要舉辦的開幕式與踩街活動取消，不過下午的石斑魚特賣與晚間石斑魚饗宴照常辦理。石斑魚特賣開始，人潮環繞會場一圈，900尾石斑魚搶購一空。永安區公所表示，永安石斑魚使用「鑽石水」養殖，魚肉鮮嫩美味，現在吃石斑「正對時」，歡迎大家來永安走走逛逛，記得買鮮魚回家享用。
永安以養殖石斑魚著稱，今年受疫情影響，石斑魚價格比往年親民許多。永安區公所今明兩天在永安休閒公園推出石斑魚節，活動包括社區踩街、新鮮石斑魚特賣與銷售限量石斑魚便當，鮮魚特賣最受歡迎。
主辦單位指出，石斑魚節還有一天，明天上午11點、下午2點30分各有一場石斑魚特賣，共提供900尾石斑魚以每條150元價格特賣。此外，上午11點起販售每份售價98元的石斑魚便當，限量200份，售完為止。
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