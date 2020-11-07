快訊

密西根州計票軟體出包！把川普6000張選票算給拜登

聽新聞
test
0:00 / 0:00

雄女96年校慶 畢業逾40年「雄女人」歡喜重聚

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
雄女96年校慶，校友歡喜回娘家。記者王昭月／攝影
雄女96年校慶，校友歡喜回娘家。記者王昭月／攝影

高雄女中今天慶祝創校96年，600多名畢業逾30年的校友回娘家，今年也首次找回畢業40年的雄女人，重聚時刻，雀躍的心情像回到17、8歲，大家紛換上制服揪團合影，紀念人生難得的緣份。

雄女去年校慶首辦「30重聚」，費了九年二虎之力找回1300多名校友，獲得廣大迴響，今年再舉辦「雄女30-40重聚」，把畢業40年的校友也找回來，每人可領到一個繡上學號2020的雄女娃娃。

歷經96年的校園，景物已非，但大家感情依舊，不少雄女人再看到校慶時班級各出其招設計的看板及化妝遊行，彷彿遁入時光隧道。現任校長林香吟說，今年校慶系列活動由家長會主辦的愛河路跑起跑，與他校不同的是，校慶邀請畢業多年的校友參加，不同世代的雄女人透過史縱向串連共聚一堂，沒有隔閡，熱熱鬧鬧的。

高齡92歲的前校長師蔚霞也錄一段影片慶賀，回味當年，她指雄女是開放髮禁的先驅，「79級就是髮禁開放的第一代。」

今年雄女重聚活動由擔任會計師公會理事的校友江金鴛擔任79級總召，高銀經理王培芳擔任69級總召共同籌辦，校友莊文瑛協設計帆布袋、吊飾悠遊卡等義賣品。王培芳說說，畢業40年要找人更困難，大家從零開始，先找齊20個班級的班召，再逐步把各班校友找出來，今天校慶能看到大家，心情很激動。

江金鴛表示，尋人任務工程浩大，大家拿起畢業紀念冊一一打電話，一半以上是空號獲查無此人，也透過社群網站、找里長、透過戶政協尋，偶爾還被當成詐騙集團，所幸共找回600多人。

校慶最吸睛的莫過於樂儀隊演出，在校生為迎接失聯學姊回娘家，卯勁練習卻碰到「閃電」颱風攪局，怕雨中無法登場，急得差點掉淚，好在天公作美放晴，大家在拋甩槍桿的精彩演出中，展現雄女優良傳統，也讓校慶High到最高點。

雄女慶祝創校96周年，儀樂隊以精彩的操槍演出迎接學姊們回娘家。記者王昭月／攝影
雄女慶祝創校96周年，儀樂隊以精彩的操槍演出迎接學姊們回娘家。記者王昭月／攝影
畢業40年的雄女人，趁校慶返校重聚。記者王昭月／攝影
畢業40年的雄女人，趁校慶返校重聚。記者王昭月／攝影
各班精心製作班級看板展示，是雄女創校以來每年校慶的傳統。記者王昭月／攝影
各班精心製作班級看板展示，是雄女創校以來每年校慶的傳統。記者王昭月／攝影
雄女校友舉辦「30-40重聚」活動，設計多款文創品，義賣扣 除成本後捐給學校，表達回饋母校心意。記者王 昭月／攝影
雄女校友舉辦「30-40重聚」活動，設計多款文創品，義賣扣 除成本後捐給學校，表達回饋母校心意。記者王 昭月／攝影
畢業逾30年的雄女人，趁校慶回娘家，大家換上白衣黑裙，宛如回到從前。記者王昭月／攝影
畢業逾30年的雄女人，趁校慶回娘家，大家換上白衣黑裙，宛如回到從前。記者王昭月／攝影
雄女慶祝創校96周年，儀樂隊以精彩的操槍演出迎接學姊們回娘家。 記者王昭月／攝影
雄女慶祝創校96周年，儀樂隊以精彩的操槍演出迎接學姊們回娘家。 記者王昭月／攝影

雄女慶祝創校96周年，儀樂隊以精彩的操槍演出迎接學姊們回娘家。 記者王昭月／攝影
雄女慶祝創校96周年，儀樂隊以精彩的操槍演出迎接學姊們回娘家。 記者王昭月／攝影

詐騙集團 義賣

延伸閱讀

五龍國小百年校慶 美感科技馬賽克牆首度亮相

虎尾農工送億元生日禮物 實習大樓為校慶增光彩

雄女明校慶 校友黃捷提前返校祝福重現逗趣招牌白眼

淡江校慶光雕秀今晚登場 4公尺大畫繪出前世今生

相關新聞

雄女96年校慶 畢業逾40年「雄女人」歡喜重聚

高雄女中今天慶祝創校96年，600多名畢業逾30年的校友回娘家，今年也首次找回畢業40年的雄女人，重聚時刻，雀躍的心情像...

金門航空體驗營登場 小小空服員直呼好玩

「這是登機前的最後廣播，請旅客趕緊從XX門登機..」今天金門航空站多了很多航空公司的小小服務人員，原來是金門縣政府委託台...

高雄人不挺輕軌二階？ 市府再做2民調：支持度都逾7成

高雄市研考會上個月公布一份有關輕軌二階有6成民眾支持續建的民調，被議員黃紹庭質疑只做了4 個題目，且題目有引導之嫌，令人...

南科太陽能模型親子挑戰營 今15屆科普扎根可惜沒陽光

南科管理局、高雄科技大學、教育部南部太陽能學校今天合辦「第15屆南科太陽能模型車親子挑戰營」活動，數百孩童與家長參與，學...

國道1號接不上台88！高市警籲南下車輛改道

高雄、屏東主要交通要道台88快速道路，因國道1號銜接台88匝道伸縮縫置換工程施工，11月9日、10日晚間到隔天清晨，封閉...

影／「閃電」屏南屏北兩樣情 國軍投入災後復原工作

「閃電」颱風昨天中午挾帶狂風暴雨掃過屏南的恆春半島，半天帶來逾200毫米雨量，部分山區高達300毫米，晚上風雨才漸退，所...

掃蕩校園死角　屏大校園安全檢測　提升師生危機意識

有鑑於台灣近期有校園發生社會矚目的重大案件，再加上日前屏東校園附近出現假裝問路，暴露生殖器的「露鳥俠」，盡管警方已經逮捕...

閃電颱風走了 小琉球交通船上午復航

閃電颱風暴風圈昨天掃過屏東恆春半島，昨天中午起停航的屏東東港至離島小琉球的交通船航線，業者今天上午評估風浪轉小，宣布上午...

來義C肝盛行率高 長庚到宅篩檢

屏東縣33鄉鎮市有16鄉鎮列為C肝風險潛勢3級以上鄉鎮，以來義鄉盛行率最高，高雄長庚醫院以外展門診進駐衛生所，有族人交通...

科工神廚機器人 炒飯烙餅它都行

科技日新月異，機器人煮菜做飯已不是天方夜譚，國立科學工藝博物館23周年館慶，首度公開台灣自行研發的智慧烹調機器人「科工神...

前鎮漁港交通差 立委爭取捷運延伸

相較日本打造的國際觀光魚市，高雄前鎮漁港交通不便，港口大貨車川流不息，帶給遊客行車壓力。高市議長曾麗燕說，漁港內外猶如兩...

斥資60億 前鎮漁港動工改造

高雄前鎮漁港是全台最大遠洋漁港，使用逾50年，設施老舊不符需求，中央預計斥資50億改造。高市府昨成立專案辦公室，多功能船...

熱門新聞

教女兒誠信碗粿賠售顏董買單 標哥：女孩很乖令人心疼

這碗「媽媽碗粿」裝滿感人故事 女童隨父叫賣照護病弟

三好米蓋公糧烘乾中心遭抗爭 雲林縣長：將勒令停工

捷運經營權之爭？柯文哲反酸：淡海輕軌賠到不醒人事

弄正領子讓女議員不舒服 南市環保局長致歉

高市如何還2千多億債？ 高雄議員：押地買台積電股票付息

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。