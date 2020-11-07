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雄女96年校慶 畢業逾40年「雄女人」歡喜重聚
高雄女中今天慶祝創校96年，600多名畢業逾30年的校友回娘家，今年也首次找回畢業40年的雄女人，重聚時刻，雀躍的心情像回到17、8歲，大家紛換上制服揪團合影，紀念人生難得的緣份。
雄女去年校慶首辦「30重聚」，費了九年二虎之力找回1300多名校友，獲得廣大迴響，今年再舉辦「雄女30-40重聚」，把畢業40年的校友也找回來，每人可領到一個繡上學號2020的雄女娃娃。
歷經96年的校園，景物已非，但大家感情依舊，不少雄女人再看到校慶時班級各出其招設計的看板及化妝遊行，彷彿遁入時光隧道。現任校長林香吟說，今年校慶系列活動由家長會主辦的愛河路跑起跑，與他校不同的是，校慶邀請畢業多年的校友參加，不同世代的雄女人透過史縱向串連共聚一堂，沒有隔閡，熱熱鬧鬧的。
高齡92歲的前校長師蔚霞也錄一段影片慶賀，回味當年，她指雄女是開放髮禁的先驅，「79級就是髮禁開放的第一代。」
今年雄女重聚活動由擔任會計師公會理事的校友江金鴛擔任79級總召，高銀經理王培芳擔任69級總召共同籌辦，校友莊文瑛協設計帆布袋、吊飾悠遊卡等義賣品。王培芳說說，畢業40年要找人更困難，大家從零開始，先找齊20個班級的班召，再逐步把各班校友找出來，今天校慶能看到大家，心情很激動。
江金鴛表示，尋人任務工程浩大，大家拿起畢業紀念冊一一打電話，一半以上是空號獲查無此人，也透過社群網站、找里長、透過戶政協尋，偶爾還被當成詐騙集團，所幸共找回600多人。
校慶最吸睛的莫過於樂儀隊演出，在校生為迎接失聯學姊回娘家，卯勁練習卻碰到「閃電」颱風攪局，怕雨中無法登場，急得差點掉淚，好在天公作美放晴，大家在拋甩槍桿的精彩演出中，展現雄女優良傳統，也讓校慶High到最高點。
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