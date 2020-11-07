雄女96年校慶 畢業逾40年「雄女人」歡喜重聚

高雄女中今天慶祝創校96年，600多名畢業逾30年的校友回娘家，今年也首次找回畢業40年的雄女人，重聚時刻，雀躍的心情像回到17、8歲，大家紛換上制服揪團合影，紀念人生難得的緣份。

雄女去年校慶首辦「30重聚」，費了九年二虎之力找回1300多名校友，獲得廣大迴響，今年再舉辦「雄女30-40重聚」，把畢業40年的校友也找回來，每人可領到一個繡上學號2020的雄女娃娃。

歷經96年的校園，景物已非，但大家感情依舊，不少雄女人再看到校慶時班級各出其招設計的看板及化妝遊行，彷彿遁入時光隧道。現任校長林香吟說，今年校慶系列活動由家長會主辦的愛河路跑起跑，與他校不同的是，校慶邀請畢業多年的校友參加，不同世代的雄女人透過史縱向串連共聚一堂，沒有隔閡，熱熱鬧鬧的。

高齡92歲的前校長師蔚霞也錄一段影片慶賀，回味當年，她指雄女是開放髮禁的先驅，「79級就是髮禁開放的第一代。」

今年雄女重聚活動由擔任會計師公會理事的校友江金鴛擔任79級總召，高銀經理王培芳擔任69級總召共同籌辦，校友莊文瑛協設計帆布袋、吊飾悠遊卡等義賣品。王培芳說說，畢業40年要找人更困難，大家從零開始，先找齊20個班級的班召，再逐步把各班校友找出來，今天校慶能看到大家，心情很激動。

江金鴛表示，尋人任務工程浩大，大家拿起畢業紀念冊一一打電話，一半以上是空號獲查無此人，也透過社群網站、找里長、透過戶政協尋，偶爾還被當成詐騙集團，所幸共找回600多人。

校慶最吸睛的莫過於樂儀隊演出，在校生為迎接失聯學姊回娘家，卯勁練習卻碰到「閃電」颱風攪局，怕雨中無法登場，急得差點掉淚，好在天公作美放晴，大家在拋甩槍桿的精彩演出中，展現雄女優良傳統，也讓校慶High到最高點。 雄女慶祝創校96周年，儀樂隊以精彩的操槍演出迎接學姊們回娘家。記者王昭月／攝影 畢業40年的雄女人，趁校慶返校重聚。記者王昭月／攝影 各班精心製作班級看板展示，是雄女創校以來每年校慶的傳統。記者王昭月／攝影 雄女校友舉辦「30-40重聚」活動，設計多款文創品，義賣扣 除成本後捐給學校，表達回饋母校心意。記者王 昭月／攝影 畢業逾30年的雄女人，趁校慶回娘家，大家換上白衣黑裙，宛如回到從前。記者王昭月／攝影 雄女慶祝創校96周年，儀樂隊以精彩的操槍演出迎接學姊們回娘家。 記者王昭月／攝影