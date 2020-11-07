金門航空體驗營登場 小小空服員直呼好玩

「這是登機前的最後廣播，請旅客趕緊從XX門登機..」今天金門航空站多了很多航空公司的小小服務人員，原來是金門縣政府委託台灣虎航在金門航空站舉辦的「金門航空體驗營」，首場在今日登場，搶到報名的親子和民眾興奮參加，與台灣虎航客機近距離接觸，不少小朋友都開心的體驗空服員與地勤的工作，直說好好玩。

金門航空體驗營從今天起一連二天展開，共舉辦3場次活動，金門縣觀光處自10月19日開放報名，不到3小時就額滿，其中很多是親子一起報名，反應超熱烈。

今天首場體驗營開課，一早在金門航空站旅服中心櫃台前，觀光小天使阿特攜手台灣虎航的當家網紅虎將，就在場迎接興奮前來參加的親子和民眾，其中包括縣府招待的30位家扶中心小朋友，大家紛紛搶著與可愛吉祥物握手合照，場面熱絡。

縣府觀光處長丁健剛、台灣虎航董事長陳漢銘及金門航空站組長林義勇、華信航空金門站經理黃世賢等人，都致詞歡迎學員，家扶中心主任李桂平也代表致贈感謝狀給縣府及各協力單位致謝。

丁健剛表示，這項活動在桃園舉辦，一個人收費2500元，但觀光處此次給鄉親最優惠價格，每位鄉親報名只要300元，跟台灣的價格差很大，希望讓家長帶著孩子可以更輕易了解航空方面的一些問題，他也承諾，未來若台灣虎航還有推出不一樣的活動，觀光處也會邀請他們來金門辦，讓金門的小朋友有不一樣的體驗。

這項航空體驗營活動，採團進團出方式進行，課程內容包括縣府疏運台金航線旅客的工作內容、體驗地勤及運務工作人員工作、安檢說明、免稅商店導覽、機場消防班任務、小三通行李轉運系統介紹、台灣虎航飛機近距離接觸、機務相關知識等。