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高雄人不挺輕軌二階？ 市府再做2民調：支持度都逾7成

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
高雄二階輕軌列車在一階軌道試行。圖／高雄市捷運局提供
高雄二階輕軌列車在一階軌道試行。圖／高雄市捷運局提供

高雄市研考會上個月公布一份有關輕軌二階有6成民眾支持續建的民調，被議員黃紹庭質疑只做了4 個題目，且題目有引導之嫌，令人無法信服。高雄市府即委託顧問公司再做2份民調，今天公布結果，超過7成的受訪者支持輕軌續建，而且是支持「原路線路型復工」。

高雄市政府今天公布的民調，是根據捷運局提出的原路線9大優先改善方案，完成「輕軌美術館博愛路段問卷調查」與「全市電話民調」。

高市府表示，為確實了解輕軌當地民眾對於市政府9大調整方案，包括美術館路段北移美術館園區內、軌道瘦身、替代道路建設、增設停車格、行駛聲量、加大人行空間、路樹等進行調整後，是否支持輕軌復工，捷運局要求世曦工程顧問公司委託進行「輕軌美術館博愛路段問卷調查，結果顯示7成5民眾支持輕軌復工，2成不支持。

另外，研考會為回應議員對先前民調的質疑，也進行「全市電話民調」，結果同樣顯示，高雄市民對於輕軌復工近75%贊成，22.8%不贊成。

市府進一步分析「博愛路段問卷調查」結果，其他行政區（主要以三民、左營為主）在當地活動的民眾有高達8成6支持輕軌復工，僅不到1成不支持；鼓山區則有6成7支持輕軌，2成6不支持，且沿線以龍水里的支持度最高。

高市府表示，這現象類似於每個人都希望自己的手機永遠是滿格狀態，但卻不希望基地台蓋在自家附近。然而，輕軌不是基地台，更不會影響當地民眾健康。從兩份民調結果顯示，讓輕軌「成圓」提升大眾運輸效能，帶動高雄市發展是多數高雄市民所期待的，在促進城市發展的目標下，高雄市政府會全力推動高雄的交通更加完善。

輕軌美術館博愛路段問卷調查由高雄市捷運局世曦工程顧問公司委託進行街訪，搭配配額設定以隨機方式邀請民眾受訪；訪問地區為高雄市鼓山區博愛路段（龍子、龍水里）；訪問對象為不限居住該地區，15歲以上民眾（含在該區活動民眾）；訪問日期為109年10月26日至11月3日。

全市電話民調則由研考會委託民意研究公司，訪問對象為設籍高市，15歲以上民眾；抽樣方法為隨機取樣；訪問日期為109年11月5日至11月6日；有效樣本為1076份；抽樣誤差為在95％的信心水準下，約 ± 2.99%；加權方式為依內政部人口資料，進行性別、年齡、教育程度加權，以符合母體結構。

高雄市政府針對美術館博愛路段輕軌二階是否復工做民調，結果顯示整體支持度逾7成。圖／高雄市政府提供
高雄市政府針對美術館博愛路段輕軌二階是否復工做民調，結果顯示整體支持度逾7成。圖／高雄市政府提供
高雄市政府針對輕軌二階做全市民的民調，結果顯示整體支持度逾7成。圖／高雄市政府提供
高雄市政府針對輕軌二階做全市民的民調，結果顯示整體支持度逾7成。圖／高雄市政府提供

輕軌 高雄市 民調

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