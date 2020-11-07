南科太陽能模型親子挑戰營 今15屆科普扎根可惜沒陽光

南科管理局、高雄科技大學、教育部南部太陽能學校今天合辦「第15屆南科太陽能模型車親子挑戰營」活動，數百孩童與家長參與，學習製作太陽能模型車、船與手擲飛機，學習科普知識。可惜天公不作美，今年少了陽光加持，太陽能車傳只能原地不動，手擲飛機反而熱鬧許多。

今年活動針對不同年齡層設計組別：有適合小學生的太陽能車競速組、太陽能船組以及手擲機組，適合國中生的環保創意組，及60歲以上阿公阿嬤的樂活組，適合全家大小周末同樂。小學生可依就學年級選擇太陽能車、太陽能船，或是木製飛機，由主辦單位提供孩童相關材料包，組裝完成後即可參加競速或手擲比賽。

主辦單位表示，今年新增太陽能船組，讓孩童有多一個選擇，「一次活動網羅陸、海、空，全面進擊！ 」為讓環保組的學生可以在活動前，即能在家先用環保素材和創意組裝有自己特色的環保太陽能車，並將組裝完成的作品帶來會場評分。指導教授艾和昌提前在10月17日辦理能源科技-太陽能工作坊，簡單易懂的說明，讓報名環保組的學生可以先熟悉太陽能電力的知識。

南科管理局代局長蘇振綱表示，綠能產業如太陽能、風力等是發展趨勢，透過今天相關能源科普知識的推廣，提供孩童學習機會，讓科普向下扎根，培養孩童成為下一代的產業生力軍，今天的活動非常有意義。

他說，南科太陽能模型車親子挑戰營舉辦了15年，每年吸引許多民眾假日全家參與，擔任科技引擎的南科，不僅熱化南台灣產業發展與投資，更進一步結合產官學的資源，落實教育的理念，為科普向下扎根，讓科普種子遍地萌芽。 南科太陽能親子挑戰營，今15屆科普結向下扎根。記者周宗禎／攝影 南科太陽能親子挑戰營，今15屆科普結向下扎根。記者周宗禎／攝影 南科太陽能親子挑戰營，今15屆科普結向下扎根，可惜沒陽光，車船動彈不得，要用燈光照射。記者周宗禎／攝影 南科太陽能親子挑戰營，今15屆科普結向下扎根，可惜沒陽光，車船動彈不得。記者周宗禎／攝影

南科太陽能親子挑戰營，今15屆科普結向下扎根，可惜沒陽光，車船動彈不得。記者周宗禎／攝影