國道1號接不上台88！高市警籲南下車輛改道

高雄、屏東主要交通要道台88快速道路，因國道1號銜接台88匝道伸縮縫置換工程施工，11月9日、10日晚間到隔天清晨，封閉台88匝道，國道1號南下車流無法上台88快速道路，高雄市警交通大隊規畫替代道路，請用路人配合改道，由瑞隆東路匝道或改走金福路出口匝道，到鳳山鳳頂路再上台88。

高雄市警交通大隊今天表示，由於交通部高速公路南區養護工分局辦理「國道1號南下370.3K出口匝道橋伸縮縫置換工程」，預定11月9日、10日施工，每天晚間8點到隔天清晨6點，封閉國道1號南下往台88匝道，才得請用路人配合改道。

警方表示，沿國道1號南下車輛如果要銜接台88到高雄鳳山、小港、大寮，或到屏東縣萬丹鄉、潮州鎮，可改道的路線如下：

1.利用國道1號南下369K瑞隆東路出口下匝道，至南華路口左轉銜接南華一路，直行台88高架橋下的道路，到鳳山鳳頂路口再上台88匝道東行。

2.利用國道1號371.6K金福路出口往金福路高架橋，至中安路直行至鳳頂路，再沿鳳頂路到過埤路口台88高架橋下右轉，上台88匝道東行。