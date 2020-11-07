快訊

誰來告訴川普認清敗選？親信想請伊凡卡夫妻出馬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國道1號接不上台88！高市警籲南下車輛改道

聯合報 / 記者林保光／高雄即時報導
國道1號11月9日、10日接不上台88快速道路，高雄市警方呼籲南下車輛改道。圖／高雄市警交通大隊提供
國道1號11月9日、10日接不上台88快速道路，高雄市警方呼籲南下車輛改道。圖／高雄市警交通大隊提供

高雄、屏東主要交通要道台88快速道路，因國道1號銜接台88匝道伸縮縫置換工程施工，11月9日、10日晚間到隔天清晨，封閉台88匝道，國道1號南下車流無法上台88快速道路，高雄市警交通大隊規畫替代道路，請用路人配合改道，由瑞隆東路匝道或改走金福路出口匝道，到鳳山鳳頂路再上台88。

高雄市警交通大隊今天表示，由於交通部高速公路南區養護工分局辦理「國道1號南下370.3K出口匝道橋伸縮縫置換工程」，預定11月9日、10日施工，每天晚間8點到隔天清晨6點，封閉國道1號南下往台88匝道，才得請用路人配合改道。

警方表示，沿國道1號南下車輛如果要銜接台88到高雄鳳山、小港、大寮，或到屏東縣萬丹鄉、潮州鎮，可改道的路線如下：

1.利用國道1號南下369K瑞隆東路出口下匝道，至南華路口左轉銜接南華一路，直行台88高架橋下的道路，到鳳山鳳頂路口再上台88匝道東行。

2.利用國道1號371.6K金福路出口往金福路高架橋，至中安路直行至鳳頂路，再沿鳳頂路到過埤路口台88高架橋下右轉，上台88匝道東行。

國道 高架橋 屏東縣

延伸閱讀

亂住防疫旅館還逕行外出9小時 高市衛生局開罰32萬

返台居家檢疫者外出約9小時 高市衛生局罰32萬元

高市如何還2千多億債？ 高雄議員：押地買台積電股票付息

用路人注意！中山高台南段9日晚10點到10日清晨6點封閉

相關新聞

影／「閃電」屏南屏北兩樣情 國軍投入災後復原工作

「閃電」颱風昨天中午挾帶狂風暴雨掃過屏南的恆春半島，半天帶來逾200毫米雨量，部分山區高達300毫米，晚上風雨才漸退，所...

南科太陽能模型親子挑戰營 今15屆科普扎根可惜沒陽光

南科管理局、高雄科技大學、教育部南部太陽能學校今天合辦「第15屆南科太陽能模型車親子挑戰營」活動，數百孩童與家長參與，學...

國道1號接不上台88！高市警籲南下車輛改道

高雄、屏東主要交通要道台88快速道路，因國道1號銜接台88匝道伸縮縫置換工程施工，11月9日、10日晚間到隔天清晨，封閉...

掃蕩校園死角　屏大校園安全檢測　提升師生危機意識

有鑑於台灣近期有校園發生社會矚目的重大案件，再加上日前屏東校園附近出現假裝問路，暴露生殖器的「露鳥俠」，盡管警方已經逮捕...

閃電颱風走了 小琉球交通船上午復航

閃電颱風暴風圈昨天掃過屏東恆春半島，昨天中午起停航的屏東東港至離島小琉球的交通船航線，業者今天上午評估風浪轉小，宣布上午...

來義C肝盛行率高 長庚到宅篩檢

屏東縣33鄉鎮市有16鄉鎮列為C肝風險潛勢3級以上鄉鎮，以來義鄉盛行率最高，高雄長庚醫院以外展門診進駐衛生所，有族人交通...

科工神廚機器人 炒飯烙餅它都行

科技日新月異，機器人煮菜做飯已不是天方夜譚，國立科學工藝博物館23周年館慶，首度公開台灣自行研發的智慧烹調機器人「科工神...

前鎮漁港交通差 立委爭取捷運延伸

相較日本打造的國際觀光魚市，高雄前鎮漁港交通不便，港口大貨車川流不息，帶給遊客行車壓力。高市議長曾麗燕說，漁港內外猶如兩...

斥資60億 前鎮漁港動工改造

高雄前鎮漁港是全台最大遠洋漁港，使用逾50年，設施老舊不符需求，中央預計斥資50億改造。高市府昨成立專案辦公室，多功能船...

中央明年補助高雄多 高市議員：難期待一直有好阿公阿嬤　

高雄市明年度總預算1563.53億元，高雄市議員不分藍綠為自籌財源比例偏低、中央補助款比例增加反而憂心，民進黨議員康裕成...

澎湖七美光害低 推動暗空觀星滿天星斗

澎管處推動澎湖星空旅遊，選定澎湖全縣光害最低的七美島試辦。七美鄉長呂啟俊日前邀集各村長及社區理事長，共同商議「七美暗空公...

高雄輕軌二階 捷運局：近期將恢復施工

高雄輕軌二階工程美術館、大順路段有爭議，工程暫停。高雄市捷運局今天以新聞稿表示，輕軌二階近期將恢復施工，要追回之前延宕的...

熱門新聞

教女兒誠信碗粿賠售顏董買單 標哥：女孩很乖令人心疼

這碗「媽媽碗粿」裝滿感人故事 女童隨父叫賣照護病弟

三好米蓋公糧烘乾中心遭抗爭 雲林縣長：將勒令停工

捷運經營權之爭？柯文哲反酸：淡海輕軌賠到不醒人事

民雄鄉某金屬鑄造工廠長期製造空汙 嘉義縣府斷水斷電

弄正領子讓女議員不舒服 南市環保局長致歉

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。