影／「閃電」屏南屏北兩樣情 國軍投入災後復原工作

「閃電」颱風昨天中午挾帶狂風暴雨掃過屏南的恆春半島，半天帶來逾200毫米雨量，部分山區高達300毫米，晚上風雨才漸退，所幸只有樹倒和停電等災情，屏北地區則嗅不到颱風味，住山區的曾姓牡丹鄉民說：「一個颱風，屏南、屏北卻是兩樣心情」；今天上午恢復風和日麗的好天氣，國軍也南下協助災後復原工作。

「閃電」颱風為恆春半島帶來大雨，6鄉鎮半天就下了逾200毫米雨量，包括屏南的泰武、春日、獅子、牡丹等原民鄉，山區高達300毫米，加上10級強陣風，所幸只有樹倒和停電等災情，一度有萬餘戶停電，台電屏東區營業處工程人員全力搶修，在晚上10時前全部復電。