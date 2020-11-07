聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／「閃電」屏南屏北兩樣情 國軍投入災後復原工作
「閃電」颱風昨天中午挾帶狂風暴雨掃過屏南的恆春半島，半天帶來逾200毫米雨量，部分山區高達300毫米，晚上風雨才漸退，所幸只有樹倒和停電等災情，屏北地區則嗅不到颱風味，住山區的曾姓牡丹鄉民說：「一個颱風，屏南、屏北卻是兩樣心情」；今天上午恢復風和日麗的好天氣，國軍也南下協助災後復原工作。
「閃電」颱風為恆春半島帶來大雨，6鄉鎮半天就下了逾200毫米雨量，包括屏南的泰武、春日、獅子、牡丹等原民鄉，山區高達300毫米，加上10級強陣風，所幸只有樹倒和停電等災情，一度有萬餘戶停電，台電屏東區營業處工程人員全力搶修，在晚上10時前全部復電。
國軍第4作戰區今天一早依屏東縣政府需求申請，投入「閃電」颱風災後復原任務，由恆楓災防區派遣兵力50人、車輛機具2類6輛，前往牡丹鄉四林、高士村等5處，執行道路清淤、環境清理等災後復原工作。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言