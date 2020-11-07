掃蕩校園死角　屏大校園安全檢測　提升師生危機意識

有鑑於台灣近期有校園發生社會矚目的重大案件，再加上日前屏東校園附近出現假裝問路，暴露生殖器的「露鳥俠」，盡管警方已經逮捕嫌犯，但校方為了廷生校園安全，屏東大學發佈「國立屏東大學師生安全意識及被害預防觀念宣導守則」，提升師生敏感度及危機意識。

屏東一名年約20多歲的曾姓男子，5日上午在屏東市林森路騎著機車，鎖定三名女大生，假裝問路並暴露生殖器嚇跑女學生，事後學生通報校安中心，警方也在當天將曾男逮捕，將他依妨害風化罪函送。

對此，警方近期也在校進行校園安全檢測，並在暗處偏僻地點，提出增設監錄系統以「情境犯罪預防」及「環境犯罪預防設計」的概念做為建議，屏東大學隨即跟進，並發佈「國立屏東大學師生安全意識及被害預防觀念宣導守則」，提升師生敏感度及危機意識。

校方也建立守護者制度，辦理「校園周邊危險區域巡查熱點調查」活動，結合全校師生，檢核校內外有疑慮的角落，並使用回報制度彙整表，標示建議地點與勾選改善方法，共同打造安心校園。

另外，校方全面編修「國立屏東大學三校區夜間戶外危險區域圖」，透過與警方合作及師生回報制度，全面更新全校夜間戶外危險區域圖，並於圖面增加標示夜間校園安全路線，讓師生夜間在校園活動更安心。