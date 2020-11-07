聽新聞
test
0:00 / 0:00
掃蕩校園死角 屏大校園安全檢測 提升師生危機意識
有鑑於台灣近期有校園發生社會矚目的重大案件，再加上日前屏東校園附近出現假裝問路，暴露生殖器的「露鳥俠」，盡管警方已經逮捕嫌犯，但校方為了廷生校園安全，屏東大學發佈「國立屏東大學師生安全意識及被害預防觀念宣導守則」，提升師生敏感度及危機意識。
屏東一名年約20多歲的曾姓男子，5日上午在屏東市林森路騎著機車，鎖定三名女大生，假裝問路並暴露生殖器嚇跑女學生，事後學生通報校安中心，警方也在當天將曾男逮捕，將他依妨害風化罪函送。
對此，警方近期也在校進行校園安全檢測，並在暗處偏僻地點，提出增設監錄系統以「情境犯罪預防」及「環境犯罪預防設計」的概念做為建議，屏東大學隨即跟進，並發佈「國立屏東大學師生安全意識及被害預防觀念宣導守則」，提升師生敏感度及危機意識。
校方也建立守護者制度，辦理「校園周邊危險區域巡查熱點調查」活動，結合全校師生，檢核校內外有疑慮的角落，並使用回報制度彙整表，標示建議地點與勾選改善方法，共同打造安心校園。
另外，校方全面編修「國立屏東大學三校區夜間戶外危險區域圖」，透過與警方合作及師生回報制度，全面更新全校夜間戶外危險區域圖，並於圖面增加標示夜間校園安全路線，讓師生夜間在校園活動更安心。
屏東大學軍訓暨校安中心也呼籲，若發現可疑人士，可撥打110報警或到附近店家鄰近警衛室求助，或撥打校安專線請求協助，夜間盡量避免行經較偏僻的巷弄路段，也應結伴成群以維護自身安全。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言