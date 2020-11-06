中央明年補助高雄多 高市議員：難期待一直有好阿公阿嬤　

高雄市明年度總預算1563.53億元，高雄市議員不分藍綠為自籌財源比例偏低、中央補助款比例增加反而憂心，民進黨議員康裕成說，中央補助款多，可以暫時解決高雄的財政困境，可是不能一直期待有「好阿公、好阿嬤」來幫忙！議員邱俊憲促市府檢討組織整併和非法定預算來節省支出。

國民黨議員黃紹庭說，明年高雄市的自籌財源占總歲入的43%左右，如往前看，106年時為49%，之後逐年減少，5年間減了6%；自籌財源是總收入減去中央統籌分配稅款和補助款，才是城市真正的財力，逐年減少，對城市發展不利。

康裕成說，市府說明年度中央補助高雄很多，是創高雄縣市合併後的歷史新高，但靠中央高額補助能維持幾年？高雄無法期待一直有「好阿公、好阿嬤」協助解決暫時困境，如果自己無法解決財政問題，將如何讓高雄繼續前進？

邱俊憲表示，市府歷年舉債都由議會審議同意，議會也有共同責任，明年歲出將突破1500億元，如何增加歲入、減少歲出是重要課題；高雄自有財源不足，連支付公務人員薪水都要由中央補助或靠舉債，組織再造、人員編制、非法定社福預算都應檢討，組織該整併的要整併，要裁撤的就要裁撤，社福津貼預算規模超過100億元，應務實檢討並明訂退場機制。

高雄市財政局長陳勇勝表示，明年度中央對高雄市的補助，計畫型補助、一般補助和統籌款加起來共803億元；市府會努力開源節流，人事組織、遇缺不補、該委外的，會進行檢討。