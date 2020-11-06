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金馬軍管36年 陳永富出書為歷史留下紀錄

中央社 / 台北6日電

明天是金門、馬祖解除戰地政務28週年，行政院金馬聯合服務中心委由資深媒體人陳永富撰述「戰地36-金馬戒嚴民主運動實錄」，為金馬人民所受威權管制下的悲歡歲月留下紀錄。

行政院金馬聯服中心今天在福建省政府台北辦事處原址舉辦「戰地36-金馬戒嚴民主運動實錄」新書發表會。行政院政務委員張景森、金門縣政府教育處長羅德水及馬祖、金門旅台各同鄉會理事長等多人出席。

「戰地36-金馬戒嚴民主運動實錄」全書包括「世界最長戒嚴與戰地政務實驗」、「血淚斑斑軍管戒嚴受害人」、「風起雲湧金馬解嚴前後民主運動」、走過軍管解嚴路-民主先鋒心路歷程」、「解嚴後的金馬民主憲政」、「歷次金馬解嚴民主運動紀念展」等6章304頁，約15萬字。

作者陳永富指出，長達36年的「什麼都要被管制」的戰地政務軍管歲月，那時大家習以為常，但從今天角度看，金馬人民真的做了很大的犧牲，尤其遭受白色恐怖迫害的家庭，甚至家破人亡、妻離子散，又哭訴無門。

他說，解嚴之後，對金馬人民軍管時期的艱辛遭遇，特別是人權迫害部份，官方紀錄刻意淡忘，對金馬人在台北熱血抗爭，爭取解嚴、終止戰地政務的民主運動更是略而不提，「戰地36-金馬戒嚴民主運實錄」這本書彌補了那段大家共同的記憶，讓它不致淪為「失落的歷史」。

張景森致詞指出，不容青史盡成灰，民主自由是需要爭取及維護的，「戰地36-金馬戒嚴民主運動實錄」記錄了金馬人民爭取民主憲政史實，讓後代子孫了解那段對抗軍權、爭取終止戒嚴戰地政務的史實。

行政院 金門 張景森

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