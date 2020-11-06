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澎湖七美光害低 推動暗空觀星滿天星斗

中央社 / 澎湖縣6日電
全台多處積極推廣星空旅遊，澎湖七美為澎湖縣光害最低之處，也成為澎湖國家風景區管理處推動星空旅遊首選地。圖／澎湖國家風景區管理處提供
全台多處積極推廣星空旅遊，澎湖七美為澎湖縣光害最低之處，也成為澎湖國家風景區管理處推動星空旅遊首選地。圖／澎湖國家風景區管理處提供

澎管處推動澎湖星空旅遊，選定澎湖全縣光害最低的七美島試辦。七美鄉長呂啟俊日前邀集各村長及社區理事長，共同商議「七美暗空公約」，並試辦晚間9時關燈，量測全島最佳星空品質。

交通部觀光局澎湖國家風景區管理處長許宗民表示，七美島是全澎湖光害最低的區域，「暗空」是七美島旅遊的一大亮點，8月間首次嘗試英仙座流星雨活動獲得好評，決定在七美島推動澎湖星空旅遊，提升遊客留宿七美意願。

依衛星資料，七美鄉為全澎湖光害最低區域。只要稍加改善路燈，包括在龍埕橋及雙心石滬等地都可時常看到滿天星斗。

澎管處、七美鄉公所和全島各社區代表最近達成「七美暗空公約」，4日晚上9時首度進行全島關燈，量測最優的星況為SQM19.87（夜空觀測品質，Sky QualityMeter，SQM），島上的居民在暗空中看到滿天星星更是驚喜連連。

澎管處指出，七美島除了獨一無二的「雙心石滬」、「小台灣」、「龍埕」等觀景點外，「暗空」更是七美島旅遊亮點，未來若能導入體驗行程，帶來客群在七美島觀星，會是一趟難忘的旅遊。

澎湖 國家風景區 流星雨

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