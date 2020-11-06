澎湖後疫情時代 創造觀光紅利26億元

今年1月新冠肺炎疫情爆發解封後，大量旅遊潮湧入澎湖。縣長賴峰偉今天在施政報告表示，今年疫情超前布署防疫，確保「零確診」，在7、8月為澎湖帶來26億觀光紅利。

今年新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情蔓延全球，賴峰偉表示，縣府以過去SARS（嚴重急性呼吸道症候群）防疫經驗，率先全國在機場、港口裝設紅外線體溫測量儀、要求縣府公務人員暫緩出國、全面清查600餘名陸配旅遊史、嚴禁海上交易、強力取締越界陸船。

同時首創防疫專車、設置居家檢疫報到站、健保卡查詢遊客旅遊史、離島民眾返國後入住台灣防疫旅館檢疫14天等，在自助、人助、天助情況下維持澎湖「零確診」。

賴峰偉說，澎湖因為零確診，在疫情解封的後疫情時代，成為國人觀光旅遊首選，單單7、8月就吸引超過52萬名遊客，創造新台幣26億元觀光產值，縣民共享觀光紅利。進入秋冬旅遊淡季後，縣府也有「澎湖國際風箏節」、「情定澎湖灣」等活動，以有限資源發揮最大效益。

針對明年1月擴大萊克多巴胺美豬進口，賴峰偉表示，縣府將修正澎湖縣食安自治條例，明訂豬肉及其產製品不得驗出瘦肉精。明年1月起，澎湖全縣幼兒園、國中小、老人餐食等全面採用國產豬肉，並加強抽驗瘦肉精，業者應如實標示「豬肉原產地」；標示不實，最重罰400萬元。