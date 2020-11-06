高雄輕軌二階 捷運局：近期將恢復施工

高雄輕軌二階工程美術館、大順路段有爭議，工程暫停。高雄市捷運局今天以新聞稿表示，輕軌二階近期將恢復施工，要追回之前延宕的時間。

捷運局表示，高雄環狀輕軌成圓後，將可與捷運紅橘線及鐵路地下化車站形成路網，便利民眾轉乘，強化高雄都會區大眾運輸系統的便利性，因此將如期復工以回應廣大市民對便捷交通的期待。

捷運局指出，高雄環狀輕軌串聯後，將銜接文教、醫療、遊憩中心、商業購物中心、亞洲新灣區、藝文休閒中心、高密度住商中心等，未來將帶來經濟、產業與觀光效益。

捷運局表示，高雄環狀輕軌捷運建設修正路線環境影響說明書早已於101年12月24日獲環保署核備在案，除了場站位置及部分微調路段需要辦理變更外，其餘路段復工後即可立即施作，因此外界質疑輕軌復工必須通過環境差異分析後才能動工，並非事實。

捷運局說，高雄輕軌第二階段近兩年來工程延宕，市長陳其邁以「兩年拼四年」的精神加速推動輕軌復工計畫，日夜督促各個市府團隊橫向緊密串連合作，信守承諾讓輕軌如期復工，誓言追回先前延宕的2年；目前輕軌第一階段籬子內站到哈碼星站已經完工通車，二階路段近期將復恢復施工，以回應市民期待。