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9名學者專家投入麟洛鄉志編纂任務 預計2年後完成

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導
麟洛鄉公所今天上午舉辦《麟洛鄉志》編纂啟動說明會。記者陳弘逸／攝影
麟洛鄉公所今天上午舉辦《麟洛鄉志》編纂啟動說明會。記者陳弘逸／攝影

麟洛鄉公所為保存地方史料，邀集鄉內耆老、仕紳及機關學校代表組成諮詢委員會，近期委託「屏東縣文化資產維護學會」執行《麟洛鄉志》編纂專案，鄉公所今天上午舉辦編纂啟動記者說明會，並由鄉長頒發聘書給學會，同時展開為期2年的鄉志編纂。

麟洛鄉公所表示，鄉長鍾慶平上任以來，即開始推動鄉志編纂，邀鄉內耆老、地方仕紳及學校等機關代表組成諮詢委員會，確立編纂方向，獲得屏東縣府補助，委託屏東縣文化資產維護學會編《麟洛鄉志》。

鄉公所上午舉辦編纂啟動記者會，6位文史工作者、3位副教授與編撰顧問概述麟洛鄉史蒐羅現 況，鍾慶平頒發鄉志編纂聘書。鍾說，麟洛鄉原屬長治鄉所轄範圍，自1951年才分割為麟洛鄉，鄉內保留許多傳統客家文化的特有產業與信仰，地方文史資料保存因近幾年隨地方耆老凋零而逐漸消逝，因此積極推動鄉志編纂。

他希望《麟洛鄉志》能在2年內完成，作為重要鄉土教材。

屏東縣 文化資產 文史工作者

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