搶搭金門坑道音樂節風潮 昇恆昌也辦藝術音樂節響應

備受樂迷期盼的金門坑道音樂節將於明天在翟山坑道登場，搶搭順風車，昇恆昌今天也宣布將舉辦藝術音樂節響應，自今日起，邀請小小音樂家每周五、六在金湖廣場接力演出，迎接大批瘋國旅的人潮，希望帶給更多樂迷全新的感受。

昇恆昌表示，金門坑道音樂節今年邁入第12年，本周末即將在翟山坑道隆重登場，歷年來享譽國際的音樂家齊聚一堂，特殊地形完美呈現相互交融的特色樂音，造就截然不同的聽覺饗宴，今年邀請揚名國際的韓國聲樂家丁一憲、女高音蔣啟真、口琴世界大賽第一名的音樂家李讓，結合藝術總監大提琴家張正傑率領的弦外之音室內樂集，知名小提琴家林天吉、小提琴家陳依廷、中提琴家康郁理共同參與演出，台灣樂迷早在兩個月前就將入場票搶購一空。世界各國受疫情影響尚未恢復正軌，今年金門坑道音樂節特以【希望】和【祈福】作為主題，希望以悠揚樂音療癒人心。

昇恆昌為響應坑道音樂節與激勵年輕學子，精心打造「昇恆昌藝術音樂節」，自今日起每週五、六的晚間5點於金湖廣場一樓大廳，由金門縣合唱團、中正國小、金湖國中、金門高中、安瀾國小、金湖國小等小小音樂家演出，包含國樂、弦樂、管樂還有烏克麗麗，以他們對音樂的熱愛點燃活力與希望。