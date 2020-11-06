高市如何還2千多億債？ 高雄議員：押地買台積電股票付息

高雄市政府明年度總預算1563.53億元，歲入歲出差短62.67億元，1年期以上債務累計2583.11億元。高雄市議員郭建盟以棒球賽形容高市財政是到了7局上半、「兩好3壞」的局面，建議市府成立「高雄市永續財政基金」，買台積電的股票領股息來付債務利息。

高雄市財政局長陳勇勝表示，市府會開源節流，該省則省，盡力爭取中央經費，對成立財政基金須審慎評估。

高市議會下午進行財政部門工作報告及質詢，郭建盟說，明年高市府總預算規模創歷史新高，收支總額達1563.53億元，歲入歲出差短62.67億，以賒借支應；如用棒球的「兩好3壞」滿球數來形容，兩好分別是是歲入歲出預算差短數創新低，中央補助475.53億元創新高；3壞是：人事退撫費創新高697億、自籌財源比例創10年新低44.94%、1年期以上債務累計創新高2583.11億。

他建議市府改善財政問題可採：1、公共設施維護預算訂定標準，足額編列，設施養護列施政重點；2、秉持基本維持收支平衡，務實追求高雄財政永續；3、拿土地換現金，成立「高雄市永續財政基金」，藉投資高殖利率公司股票，領取股息股利自償付息，買台積電股票領股息來付負債利息。