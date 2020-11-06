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高市如何還2千多億債？ 高雄議員：押地買台積電股票付息

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
高雄市議員郭建盟建議高雄市政府押地買台積電股票領股息來付債務利息，紓解高雄財政困境。記者楊濡嘉／攝影
高雄市議員郭建盟建議高雄市政府押地買台積電股票領股息來付債務利息，紓解高雄財政困境。記者楊濡嘉／攝影

高雄市政府明年度總預算1563.53億元，歲入歲出差短62.67億元，1年期以上債務累計2583.11億元。高雄市議員郭建盟以棒球賽形容高市財政是到了7局上半、「兩好3壞」的局面，建議市府成立「高雄市永續財政基金」，買台積電的股票領股息來付債務利息。

高雄市財政局長陳勇勝表示，市府會開源節流，該省則省，盡力爭取中央經費，對成立財政基金須審慎評估。

高市議會下午進行財政部門工作報告及質詢，郭建盟說，明年高市府總預算規模創歷史新高，收支總額達1563.53億元，歲入歲出差短62.67億，以賒借支應；如用棒球的「兩好3壞」滿球數來形容，兩好分別是是歲入歲出預算差短數創新低，中央補助475.53億元創新高；3壞是：人事退撫費創新高697億、自籌財源比例創10年新低44.94%、1年期以上債務累計創新高2583.11億。

他建議市府改善財政問題可採：1、公共設施維護預算訂定標準，足額編列，設施養護列施政重點；2、秉持基本維持收支平衡，務實追求高雄財政永續；3、拿土地換現金，成立「高雄市永續財政基金」，藉投資高殖利率公司股票，領取股息股利自償付息，買台積電股票領股息來付負債利息。

高雄市 債務 台積電

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