快訊

美選大律師？川普「選舉無效之訴」的最後攻略本

譚德塞老巢出事叛亂？衣索比亞發兵鎮壓瀕內戰

高市萊克多巴胺零檢出 議會國民黨團送修正案

中央社 / 高雄6日電

高雄市議會國民黨團為推動肉品萊克多巴胺「零檢出」，今天上午向高雄市議會送出「高雄市食品安全衛生管理自治條例」修正案，規定違者可處新台幣6萬元至10萬元罰鍰。

國民黨反對含萊克多巴胺肉品進口，因此在各縣市議會以食品安全衛生管理自治條例，推動肉品萊克多巴胺「零檢出」標準。「高雄市食品安全衛生管理自治條例」修正案就規定，違者可處6萬元到10萬元罰款。

高雄市議會國民黨團總召蔡武宏上午證實，修改自治條例提案已完成跨黨派連署，與無黨團結聯盟黨團在今天上午送交議會，並排入議程討論。

對於衛福部日前發公文強調，地方自治條例「零檢出」規範牴觸中央法規，會被判無效。蔡武宏回應，為替市民食安把關，國民黨認為地方自治條例可比中央母法規範更為嚴格，因此仍向市議會提案，堅決肉品萊克多巴胺「零檢出」。

高雄市法制局長王世芳日前回應，若是中央專管事項，地方自治條例牴觸中央法規會被宣告無效。根據憲法規定，公共衛生屬中央立法並專管事項，中央已訂定食安法，地方不能牴觸，但尊重議會提案權，市府則會看中央怎麼處理。

依照高雄市議會議事規定，議員提案要先由委員會審議，之後再送大會討論。民進黨高雄市議員目前預計不支持提案。不過，由於國民黨在高雄市議會占多數，蔡武宏表示，到時候將甲級動員，希望讓修正案順利通過。

高雄市 國民黨 萊克多巴胺

延伸閱讀

高雄市銀髮家園朝向社區居家化 社宅是重要選擇

高市藍營力主萊克多巴胺零檢出　今送出食安修訂案

北市罰萊豬 陳吉仲槓柯文哲

高市警局長劉柏良拚治安加強監視器妥善率 允善用民間資源

相關新聞

卡蹓馬祖！藍眼淚以外 探索馬祖秘境與道地美味

你多久沒搭飛機出國了？疫情在全球延燒的情況下，所幸台灣抵禦外「毒」有成，帶動國內觀光的旅遊人潮，尤其離島旅遊讓你享受「偽出國」，機票更是一票難求。

影／閃電颱風襲恆春半島 中午過後變天風強雨驟

輕度颱風閃電暴風圈上午進入巴士海峽及台灣東南部海面，首當其衝屏東恆春半島6鄉鎮今天停班、停課，無雨風小的微涼好天氣，一度...

台東大武10級陣風 掀起8公尺「炸彈開花」級浪花

閃電颱風今天中午過後外圍環流襲擊南台灣，台東大武地區出現10級以上陣風，大浪激起8公尺浪花沖擊大武漁港及省道台9公路消波...

颱風天墾丁驚見遊艇載客潛水 民眾：別拿生命開玩笑

閃電颱風逼近，昨晚8時30分發布陸上颱風警報，屏東恆春半島6鄉鎮今天停班、停課，海岸沙灘依災防法規定全部關閉；今天上午墾...

蘇貞昌的賀禮更大了 前鎮漁港今動工經費追加10億

高雄市長陳其邁就職第二天，行政院長蘇貞昌到高雄市宣示中央準備投入50億元改造前鎮漁港。今天上午，高雄市府成立專案辦公室，...

機器人能炒飯煎餅 科工館今秀全台第一個料理機器人

科技日新月異，機器人煮菜做飯已不是天方夜譚，國立科學工藝博物館23年館慶，首度公開台灣自行研發的智慧烹調機器人「科工神廚...

高市藍營力主萊克多巴胺零檢出　今送出食安修訂案

堅決反對含萊克多巴胺美國豬肉進口的國民黨，在許多縣市發起修改各該縣市的食安自治條例，加入「零檢出」和罰款的內容。高雄市議...

防範「閃電」颱風 高雄市災害應變中心一級開設

「閃電」颱風逼近台灣，高雄市納入警戒區域，市府災害應變中心今早8時一級開設，市長陳其邁隨後召開會議了解防颱整備情形，他提...

屏東電影節 「三層仔Mango meets meat」奪首獎

2020屏東電影節獲獎名單昨天晚間揭曉，首獎由導演楊孟桓所製《三層仔Mango meets meat》，在10部精采作品...

台南災變中心一級開設 黃偉哲：會做好最周全準備

因應閃電颱風，台南市政府災害應變中心今天上午6時提升為一級開設，8時30分召開第一次工作會報，台南市長黃偉哲要求市府團隊...

關注照顧者 高市規畫喘息服務

照顧者長期日夜照料失能者，自己卻日漸失去健康，身心俱疲。高雄市議員李雅慧昨天質詢關注照顧悲劇議題，許多縣市推出喘息方案，...

友善耕作 屏東微生物資材中心誕生

屏東縣政府近年推廣友善土地農耕漁牧方式，首座由地方政府支持、社區自主營運「微生物資材培養推廣中心」，昨在內埔鄉東片社區誕...

熱門新聞

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。