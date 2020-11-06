高市萊克多巴胺零檢出 議會國民黨團送修正案

高雄市議會國民黨團為推動肉品萊克多巴胺「零檢出」，今天上午向高雄市議會送出「高雄市食品安全衛生管理自治條例」修正案，規定違者可處新台幣6萬元至10萬元罰鍰。

國民黨反對含萊克多巴胺肉品進口，因此在各縣市議會以食品安全衛生管理自治條例，推動肉品萊克多巴胺「零檢出」標準。「高雄市食品安全衛生管理自治條例」修正案就規定，違者可處6萬元到10萬元罰款。

高雄市議會國民黨團總召蔡武宏上午證實，修改自治條例提案已完成跨黨派連署，與無黨團結聯盟黨團在今天上午送交議會，並排入議程討論。

對於衛福部日前發公文強調，地方自治條例「零檢出」規範牴觸中央法規，會被判無效。蔡武宏回應，為替市民食安把關，國民黨認為地方自治條例可比中央母法規範更為嚴格，因此仍向市議會提案，堅決肉品萊克多巴胺「零檢出」。

高雄市法制局長王世芳日前回應，若是中央專管事項，地方自治條例牴觸中央法規會被宣告無效。根據憲法規定，公共衛生屬中央立法並專管事項，中央已訂定食安法，地方不能牴觸，但尊重議會提案權，市府則會看中央怎麼處理。

依照高雄市議會議事規定，議員提案要先由委員會審議，之後再送大會討論。民進黨高雄市議員目前預計不支持提案。不過，由於國民黨在高雄市議會占多數，蔡武宏表示，到時候將甲級動員，希望讓修正案順利通過。